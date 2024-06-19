Общество 19.06.2024 в 09:00

Мусорные баки во дворах многоквартирных домов

Где они должны располагаться?
A- A+
Текст: Номер один
Мусорные баки во дворах многоквартирных домов
Номер один

Вопрос: «На каком расстоянии от многоквартирного дома могут располагаться мусорные баки?» 

Елена Т.

Согласно нормам СанПина, мусорные контейнеры необходимо располагать от жилых зданий, мест массового отдыха на расстоянии от 20 м и до 100 м (это требование относится и к частному сектору и к деревне, и к СНТ).

Важно учитывать удаленность площадки для ТКО от людных мест. Рекомендуемые расстояния до:

- учреждений здравоохранения - 50 м.;

- магазинов и развлекательных комплексов - 30 м;

- парков, зон отдыха, скверов - 50 м.

Нельзя устанавливать накопители возле автомагистралей, пешеходных дорожек, на узких улицах. Возможна временная установка баков на участках со строительными работами, но не дольше чем на 24 часа.

На площадке должна быть обеспечена вместимость всех мусорных баков. Можно устанавливать до пяти контейнеров. Площадку лучше всего забетонировать, либо заасфальтировать. С трех сторон должны обязательно находиться бордюрные ограждения до 1,5 м в высоту. Должна обеспечиваться хорошая освещенность мусорной площадки в темное время суток.

 

Теги
справбюро

Все новости

Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
19.06.2024 в 09:34
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук
19.06.2024 в 09:28
Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона
19.06.2024 в 09:26
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
19.06.2024 в 09:23
Ливневка в Улан-Удэ превратилась в мусорную канаву
19.06.2024 в 09:09
Мусорные баки во дворах многоквартирных домов
19.06.2024 в 09:00
Минсельхоз Бурятии похвастался Беркутом
19.06.2024 в 08:53
Медведь, терроризировавший поселок в Бурятии, убежал в лес
19.06.2024 в 08:38
Рейс из Улан-Удэ в Казань задержали на 10 часов
19.06.2024 в 08:23
В Улан-Удэ стоимость отопления может вырасти на 100%
19.06.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Детские праздники к Дню города прошли в 40-х кварталах Улан-Удэ
Их организовал предприниматель Алексей Бадмаев
19.06.2024 в 09:34
Школу в Бурятии не могут построить из-за нехватки рабочих рук
Проблему пытаются решить увеличением штата строителей
19.06.2024 в 09:28
Власти Бурятии активно готовятся к принятию антиалкогольного закона
Будущий законопроект серьезно ограничит продажу алкоголя на территории республики
19.06.2024 в 09:26
В Бурятии на крупном объекте всплыли крупные косяки
В ходе строительства гостиничного комплекса на Байкале нашли нарушения
19.06.2024 в 09:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru