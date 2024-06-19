Мусорные баки во дворах многоквартирных домов

Вопрос: «На каком расстоянии от многоквартирного дома могут располагаться мусорные баки?»

Елена Т.

Согласно нормам СанПина, мусорные контейнеры необходимо располагать от жилых зданий, мест массового отдыха на расстоянии от 20 м и до 100 м (это требование относится и к частному сектору и к деревне, и к СНТ).

Важно учитывать удаленность площадки для ТКО от людных мест. Рекомендуемые расстояния до:

- учреждений здравоохранения - 50 м.;

- магазинов и развлекательных комплексов - 30 м;

- парков, зон отдыха, скверов - 50 м.

Нельзя устанавливать накопители возле автомагистралей, пешеходных дорожек, на узких улицах. Возможна временная установка баков на участках со строительными работами, но не дольше чем на 24 часа.

На площадке должна быть обеспечена вместимость всех мусорных баков. Можно устанавливать до пяти контейнеров. Площадку лучше всего забетонировать, либо заасфальтировать. С трех сторон должны обязательно находиться бордюрные ограждения до 1,5 м в высоту. Должна обеспечиваться хорошая освещенность мусорной площадки в темное время суток.