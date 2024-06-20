Справка об инвалидности

Вопрос: «Потеряла справку об инвалидности. Где можно получить дубликат?»

Ксения Анатольевна М., Тарбагатайский район.

Получить копию или дубликат документа об инвалидности можно через «Госуслуги».

Для этого нужно:

- подать заявление, выбрав необходимую опцию: дубликат справки или копия. Дубликат полностью заменяет оригинал, копия лишь воспроизводит его;

- указать информацию о прохождении МСЭ;

- отправить заявление;

- уведомление о выполнении услуги поступит в личный кабинет. Если вы заказали дубликат справки, ответ придёт через 5 дней, для копии срок увеличивается до 1 месяца;

- дубликат справки придёт по почте — или его можно забрать самостоятельно в бюро МСЭ.

Электронная версия копии появится в личном кабинете, бумажную можно получить на почте или лично в бюро.