Общество 20.06.2024 в 09:00

Справка об инвалидности

Что делать, если потеряли оригинал?
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Текст: Номер один
Справка об инвалидности
Pixabay

Вопрос: «Потеряла справку об инвалидности. Где можно получить дубликат?»

Ксения Анатольевна М., Тарбагатайский район.

Получить копию или дубликат документа об инвалидности можно через «Госуслуги».

Для этого нужно:

- подать заявление, выбрав необходимую опцию: дубликат справки или копия. Дубликат полностью заменяет оригинал, копия лишь воспроизводит его;

- указать информацию о прохождении МСЭ;

- отправить заявление;

- уведомление о выполнении услуги поступит в личный кабинет. Если вы заказали дубликат справки, ответ придёт через 5 дней, для копии срок увеличивается до 1 месяца;

- дубликат справки придёт по почте — или его можно забрать самостоятельно в бюро МСЭ.

Электронная версия копии появится в личном кабинете, бумажную можно получить на почте или лично в бюро.

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