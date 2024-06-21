Если нужна доверенность в другом городе
Вопрос: «Как передать доверенность в другой город?»
Сэсэг Б., г. Улан-Удэ
Быстро отправить юридически важный документ в другой город можно через нотариальную телепортацию.
Чтобы воспользоваться ею:
- обратитесь к любому удобному нотариусу;
- он отсканирует ваш бумажный документ, поставит на его электронную версию цифровую подпись и тем самым удостоверит равнозначность бумаги и скана;
- отправьте адресату файл, подготовленный нотариусом.
Получатель может использовать документ в электронной форме или пойти к ближайшему нотариусу. Он переведёт цифровой файл обратно на бумагу — распечатает и удостоверит их равнозначность.
Важно знать, что через нотариальную телепортацию можно отправлять любые документы, кроме паспорта, водительских прав, договоров в простой письменной форме.