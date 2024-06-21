Общество 21.06.2024 в 09:00

Если нужна доверенность в другом городе

Как ее отправить?
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Текст: Номер один
Если нужна доверенность в другом городе
Pixabay

Вопрос: «Как передать доверенность в другой город?» 

Сэсэг Б., г. Улан-Удэ

Быстро отправить юридически важный документ в другой город можно через нотариальную телепортацию.

Чтобы воспользоваться ею:

- обратитесь к любому удобному нотариусу;

- он отсканирует ваш бумажный документ, поставит на его электронную версию цифровую подпись и тем самым удостоверит равнозначность бумаги и скана;

- отправьте адресату файл, подготовленный нотариусом.

Получатель может использовать документ в электронной форме или пойти к ближайшему нотариусу. Он переведёт цифровой файл обратно на бумагу — распечатает и удостоверит их равнозначность.

Важно знать, что через нотариальную телепортацию можно отправлять любые документы, кроме паспорта, водительских прав, договоров в простой письменной форме.

 

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