Общество 09.06.2024 в 18:35
В Бурятии озеро Торма накрыло градом и дождем
В республике портится погода
Текст: Станислав Сергеев
В сети появилось видео, которое сняли отдыхающие на озере Торма в Иволгинском районе Бурятии. На записи видно, как над озером бушует стихия: сильный ветер, град и гроза.
Между тем, как сообщают синоптики в ближайшие дни в Улан-Удэ возможны дожди и грозы – такого влияние южного циклона. Солнечная ясная погода ожидается лишь к концу следующей недели.
Фото: «Номер один»
Между тем, как сообщают синоптики в ближайшие дни в Улан-Удэ возможны дожди и грозы – такого влияние южного циклона. Солнечная ясная погода ожидается лишь к концу следующей недели.
Фото: «Номер один»
Тегипогода