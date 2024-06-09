В Бурятии озеро Торма накрыло градом и дождем

В сети появилось видео, которое сняли отдыхающие на озере Торма в Иволгинском районе Бурятии. На записи видно, как над озером бушует стихия: сильный ветер, град и гроза.Между тем, как сообщают синоптики в ближайшие дни в Улан-Удэ возможны дожди и грозы – такого влияние южного циклона. Солнечная ясная погода ожидается лишь к концу следующей недели.Фото: «Номер один»