Общество 10.06.2024 в 09:47

В Улан-Удэ осудили 19-летнюю наркодилершу

Сбытом наркоты она занималась на пару с возлюбленным
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ осудили 19-летнюю наркодилершу

В Железнодорожном районе г. Улан-Удэ за незаконный сбыт наркотиков осудили преступную группировку. Всем ее участникам было от 19 до 21 года.

В прокуратуре республики рассказали, что молодую пару – парня и девушку – признали виновными в совершении 17 преступлений.

- 19-летняя девушка состояла в организованной преступной группе с октября 2022 года. Они занимались сбытом синтетических наркотиков в Улан-Удэ через интернет-магазин и интернет-мессенджер. Ее 21-летний молодой человек был с ней заодно. Около двух лет молодые люди по указанию организаторов забирали из определенных мест наркотические средства, расфасовывали их в свертки меньшей массой и помещали в тайники. Еще два соучастника группы делили наркотики на еще более мелкие партии и распределяли в виде «закладок». Через интернет они сообщали оператору координаты этих точек для последующего сбыта, - комментируют в ведомстве.

Суд приговорил девушку-инициатора к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее соучастникам назначили 10 и 5 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима.

Фото: loon.site

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наркотик сбыт приговор группа суд

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