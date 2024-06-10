В Улан-Удэ очень «сухо» отметят День города

15 июня, в День города, в столице Бурятии будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

- По закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания, - комментируют в ведомстве.

Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции составляют от 20 до 300 тысяч рублей.

Фото: loon.site