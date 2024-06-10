Общество 10.06.2024 в 10:21

ВСЖД запустил летний дневной экспресс

Поезд Улан-Удэ-Иркутск будет курсировать до осени
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Текст: Елена Кокорина
ВСЖД запустил летний дневной экспресс

С 30 мая на ВСЖД начал курсировать летний дневной поезд № 249/250 Улан-Удэ – Иркутск, вернувшийся в расписание в 2023 году по просьбам пассажиров. Поезд будет совершать по пять рейсов в неделю в обоих направлениях до 3 сентября.

- Из Улан-Удэ поезд будет отправляться по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям в 13.37 по местному времени, прибывая в Иркутск в 21.44. Из Иркутска – в 11.55 по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Отметим, что по четвергам и понедельникам вагоны поезда №250 Иркутск – Улан-Удэ будут отправляться из столицы Бурятии в составе поезда №328 Забайкальск – Иркутск, - рассказали в минтрансе республики.

Билеты можно оформить на сайте ОАО «РЖД», в разделе «РЖД Пассажирам» или в кассах вокзалов. Подробности можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел. 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото: Номер один

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