Студенты в Улан-Удэ вынуждены мыться в подвале

Нарушения санитарных требований в общежитии Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права выявила городская прокуратура. Проверка проводилась с привлечением специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в республики.

Как рассказали в прокуратуре, часть душевых комнат, расположенных в секциях блоков № 1 и № 2 общежития находятся в неисправном состоянии и закрыты.

- В нарушение санитарных правил учащимися используется общая душевая, расположенная в подвальном помещении. В связи с этим в суд направлено исковое заявление об обязании техникума привести душевые комнаты в надлежащее состояние, - прокомментировали в ведомстве.

Советский районный суд г. Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Фото: loon.site