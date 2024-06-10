В Кяхте освятили еще одну часть хрустального иконостаса

9 июня в Кяхте в храме Воскресения Христова освятили реконструированную часть хрустального иконостаса. В рамках проекта «Хрустальное чудо Кяхты» установлена первая большая тумба - 1/8 часть всего иконостаса.





- Это действительно чудо, ведь мало кто верил в этот проект, но всё же с огромной надеждой, верой прихожан, всех причастных и неравнодушных людей восстановление началось. Уникальный иконостас олицетворял торжество православия и победного духа русских воинов. Уверен, восстановленный иконостас не только вернет, но и приумножит величие Воскресенского храма, - сообщил в своем Телеграм канале глава Кяхтинского района Андрей Фомин.

Напомним, восстановление хрустального иконостаса ведется в рамках проекта «Хрустальный иконостас – историческая гордость золотого века Кяхты» с 2022 года. Уникальный иконостас находится в старинной Воскресенской церкви города Кяхта. Весь иконостас состоит из 26 ярусов: 20 больших первого яруса и 6 малых – второго яруса.





Фото: Воскресенская церковь в Кяхте





Фото: Изначальный вид хрустального иконостаса





Фото: один из ярусов хрустального иконостаса.

Освящение первой реконструированной хрустальной колонны, входящей в него, состоялось 18 января 2023 года.

Воскресенская церковь является выдающимся образцом архитектуры русского классицизма. Храм был возведён в 1838 году на самой границе по решению собрания кяхтинских купцов, чтобы «великолепие его могли видеть наши соседи китайцы». Также церковь стала благодарственным храмом за победу в Отечественной войне 1812 года, что отражалось в воинской атрибутике центрального иконостаса главного придела.



В 2010-2011 годах к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав России были проведены масштабные работы по многолетней реставрации Воскресенской церкви. Сейчас предстоит вернуть великолепие внутреннего убранства – её иконостасы.



- В своё время проект хрустального иконостаса главной церкви храма Воскресения Христова был разработан известным архитектором Иркутской губернии Александром Разгильдеевым. Об устройстве и богатстве роскошного двухъярусного иконостаса сегодня можно судить по сохранившимся в фондах Кяхтинского краеведческого музея фотографиям Н.А. Чарушина и отзывам современников, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Основой композиции являлся мотив ордерной аркады со сдвоенными колоннами из шлифованного хрусталя: 20 больших колонн первого яруса и 6 малых второго яруса иконостаса. Между хрустальными колоннами в арочных нишах располагались иконы. Ажурные Царские врата были выполнены из серебра. Богатая резьба, оттенённая мерцанием позолоты, игра света хрустальных колонн – всё это имело огромное значение в создании великолепного убранства храма.





Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия и телеграм-канал главы Кяхтинского района Андрей Фомин