Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь
Жителям Бурятии в День России окажут бесплатную юридическую помощь. 12 июня с 13.00 до 15.00 на площади Революции г. Улан-Удэ для всех желающих будет работать специальный мобильный офис (возрастное ограничение 18+).
В офисе адвокат и нотариус окажут бесплатную юридическую помощь населению по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права, коммерческих сделок.
Обратиться за помощью могут:
- Беременные женщины,
- Инвалиды I, II, III групп;
- Женщины с детьми до 3 лет;
- Ветераны боевых действий;
- Одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет;
- Дети войны;
- Граждане, имеющие трех и более детей;
- Участники СВО и члены их семей;
- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Возрастное ограничение 18+
Фото: loon.site