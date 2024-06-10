Жителям Бурятии окажут бесплатную юридическую помощь

Жителям Бурятии в День России окажут бесплатную юридическую помощь. 12 июня с 13.00 до 15.00 на площади Революции г. Улан-Удэ для всех желающих будет работать специальный мобильный офис (возрастное ограничение 18+).

В офисе адвокат и нотариус окажут бесплатную юридическую помощь населению по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права, коммерческих сделок.

Обратиться за помощью могут:

- Беременные женщины,

- Инвалиды I, II, III групп;

- Женщины с детьми до 3 лет;

- Ветераны боевых действий;

- Одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет;

- Дети войны;

- Граждане, имеющие трех и более детей;

- Участники СВО и члены их семей;

- Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site