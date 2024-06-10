Карьер в Бурятии хотят сделать зоной отдыха

Печально известное место нелегального летнего отдыха – карьер близ села Исток будет развиваться, как зона отдыха. На этом карьере регулярно происходят трагедии с гибелью купающихся. Собственником объекта является Российская Федерация, но сегодня идет активная работа в направлении передачи. После того, как это место окажется в ведении районных властей, там обустроят нормальную зону отдыха.

В целом, на территории Бурятии должны быть реализованы проекты по созданию, как минимум, девяти новых пляжей – на озере Щучьем, Гусином, на Байкале и других местах в самых разных районах республики. В том числе, частный пляж ожидается в Улан-Удэ.

Он откроется на берегу Уды невдалеке от кафе «Баран на корове». В настоящее время там развернулись подготовительные работы – выравнивается дно в прибрежной части русла, завозится песок и так далее. Есть надежда, что в текущем году этот пляж официально заработает.

Тем временем в республике в этом теплом сезоне уже погибли на воде трое подростков, которым было 16-17 лет. Это случилось в Окинском районе, в реке Баргузин и у села Саратовка на Селенге.

У водных спасателей и работников госинспекции маломерных судов настало самое горячее время. С 1 июня на Байкале, к слову, стартовала навигация. А с приходом каникул в детских лагерях отдыха, расположенных близ водных объектов, идет профилактическая работа. Спасатели организуют лекции, в игровой форме разъясняют правила безопасного поведения на воде, показывают технику. Детям очень нравятся такие мероприятия.

Учитывая, что впереди много теплых дней, спасатели призывают граждан быть осмотрительными на воде, не купаться в неустановленных местах, не заходить в воду в нетрезвом состоянии, внимательнее присматривать за детьми.

Фото: Номер один