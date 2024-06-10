Врачам в Бурятии самим понадобилась скорая помощь

Накануне днем врачам скорой помощи понадобилась помощь правоохранителей. Им пришлось спасаться от буйных пациентов, подобранных на улице, ранее находящихся без чувств.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии кнопка тревожной сигнализации сработала в карете «скорой помощи» в центре города накануне днем. Прибывшим на ул. Свободы росгвардейцам медработники рассказали о хулиганских действиях пациентов.

- Прохожие заметили мужчину и женщину, лежавших на улице, и, подумав, что людям стало плохо, вызвали «скорую помощь». Прибывшие врачи привели находившихся в состоянии алкогольного опьянения в чувство, а затем в служебном автомобиле включили кардиограф для женщины. Однако внезапно пациентка вскочила, начала ломать аппаратуру, нецензурно ругаться и пыталась ударить фельдшера. Мужчина тоже начал оскорблять медиков. Врачам пришлось вызывать подмогу, - прокомментировали в Росгвардии.

Задержанную пару дебоширов доставили в полицию. За хулиганство в отношении 52-летнего мужчины и 50-летней женщины были составлены административные протоколы.

Фото: Росгвардия Бурятии