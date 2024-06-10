Нерпы в Бурятии открыли пляжный сезон

В Забайкальском нацпарке удалось заснять группу нерп, которые после купания в бодрящей воде Байкала мило греются на солнышке. Их фото разместили в телеграмм-канале «Заповедное Подлеморье».

- Разбавим немного тревожные новости последних дней. На Ушканьих островах стартовал пляжный сезон! Посмотрите, как первые «посетители» с удовольствием нежатся под ещё щадящим летним солнышком, плещутся в прохладной водичке озера и разминают пухленькие телеса плавательными упражнениями, - пишут в телеграмм-канале.

Фото: методист экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Лубсан Чагдуров