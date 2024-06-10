Сайт знакомств оставил девушку из Бурятии без денег

Жительница Гусиноозерска оказалась жертвой мелкого мошенника, с которым познакомилась на сайте знакомств. Мужчина развел наивную девушку на деньги, пообещав купить ей дрова, однако перед законом все-таки ответил.

Как рассказали в пресс-службе Гусиноозерского суда, познакомились молодые люди на сайте знакомств еще в 2022 году.

- На протяжении двух недель они общались, переписывались, созванивались по телефону, но лично не виделись. Узнав, что девушке нужны дрова, подсудимый предложил помощь и посоветовал купить их у его знакомого за 7500 руб. Девушка согласилась и перевела деньги. Через некоторое время обманщик попросил у нее в долг еще три тысяч рублей, и девушка вновь перевела ему денежные средства по указанным им реквизитам. Денег и дров она конечно же не дождалась, - комментируют в суде.

Приговором Гусиноозерского городского суда мужчина был осужден за мошенничество и приговорен к исправительным работам сроком на 1 год 5 месяцев. Помимо этого, из его зарплаты в доход государства будут удерживаться 10%.

Фото: loon.site