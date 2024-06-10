Пенсионеров Бурятии приглашают на Всероссийский конкурс эссе

Пенсионеров Бурятии приглашают на Х Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2024» (18+).Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Участниками могут стать люди старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста.

- Для участия в конкурсе необходимо написать историю по теме одной из номинаций. Автор-участник также должен представить две фотографии: первая -портретная, вторая — автора работы за компьютером или с планшетом/смартфоном, - сообщили в социальном фонде.

Номинации конкурса:

- «Мои интернет-достижения»;

- «Моя общественная интернет-инициатива»;

- «Я — интернет-звезда»;

- «Семейная интернет-история»;

- «Мои авторские разработки» — специальная номинация для преподавателей, посвященная десятилетию проекта «Азбука интернета».

Работы в виде эссе принимаются до 24 октября 2024 года.

Подробнее об условиях и сроках проведения конкурса можно прочитать на портале проекта «Азбука интернета» https://azbukainterneta.ru/.

Возрастное ограничение 18+





Фото: loon.site