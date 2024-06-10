Общество 10.06.2024 в 15:36

Пенсионеров Бурятии приглашают на Всероссийский конкурс эссе

Участниками могут стать люди старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеров Бурятии приглашают на Всероссийский конкурс эссе

Пенсионеров Бурятии приглашают на Х Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2024» (18+).Конкурс ежегодно проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета». Участниками могут стать люди старше 50 лет и люди с инвалидностью независимо от возраста.

- Для участия в конкурсе необходимо написать историю по теме одной из номинаций. Автор-участник также должен представить две фотографии: первая -портретная, вторая — автора работы за компьютером или с планшетом/смартфоном, - сообщили в социальном фонде.

Номинации конкурса:

- «Мои интернет-достижения»;
- «Моя общественная интернет-инициатива»;
- «Я — интернет-звезда»;
- «Семейная интернет-история»;
- «Мои авторские разработки» — специальная номинация для преподавателей, посвященная десятилетию проекта «Азбука интернета».

Работы в виде эссе принимаются до 24 октября 2024 года.

Подробнее об условиях и сроках проведения конкурса можно прочитать на портале проекта «Азбука интернета» https://azbukainterneta.ru/.

Возрастное ограничение 18+


Фото: loon.site

Все новости

Школьников Бурятии приглашают спеть песни о родной стране
10.06.2024 в 17:39
Служба крови Бурятии стала лауреатом престижной премии
10.06.2024 в 17:28
В Бурятии бухгалтер предприятия оставил женщину без алиментов
10.06.2024 в 17:26
Жители квартир должны сами вывозить свой строительный мусор
10.06.2024 в 17:17
В Бурятии открылись два туристских центра для путешественников
10.06.2024 в 16:48
В Бурятии задержан директор Тункинского нацпарка
10.06.2024 в 16:36
За выходные в Бурятии пострадало шесть детей
10.06.2024 в 16:06
Александр Халтагаров из Бурятии стал трехкратным чемпионом мира по шашкам
10.06.2024 в 15:48
Пенсионеров Бурятии приглашают на Всероссийский конкурс эссе
10.06.2024 в 15:36
Сайт знакомств оставил девушку из Бурятии без денег
10.06.2024 в 15:07
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 июня

Читайте также
Служба крови Бурятии стала лауреатом престижной премии
В конкурсе приняло участие 350 организаций со всей страны
10.06.2024 в 17:28
В Бурятии бухгалтер предприятия оставил женщину без алиментов
Выплаты она добилась лишь с помощью прокуратуры
10.06.2024 в 17:26
Жители квартир должны сами вывозить свой строительный мусор
Оставлять его на мусоре возле дома запрещено
10.06.2024 в 17:17
Сайт знакомств оставил девушку из Бурятии без денег
Сердечный друг развел ее на деньги
10.06.2024 в 15:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru