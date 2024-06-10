Общество 10.06.2024 в 17:17

Жители квартир должны сами вывозить свой строительный мусор

Оставлять его на мусоре возле дома запрещено
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители квартир должны сами вывозить свой строительный мусор

Ремонт квартиры — это всегда много строительного мусора. Не все улан-удэнцы знают, что с ним делать, и кидают мешки с ломом кирпича и плитки в контейнеры, наваливают всё в одну кучу рядом с мусорной площадкой, вывозят в лес, создавая нелегальные свалки.  

- Если кто-то делает текущий ремонт квартиры, то отходы после него — это обои, ламинат, демонтированная сантехника и прочее можно выкидывать в контейнер, - пояснили в мэрии.

Но отходы после капитального ремонта (кирпич, бетон, штукатурка) являются строительным мусором. Выкидывать его в бункер-накопитель запрещено. Собственник должен самостоятельно заключить договор со специализированной компанией и оплатить услуги.

Если строительный мусор обнаружат на мусорке и установят того, кто его вынес туда, этому лицу будет назначен административный штраф от 2000 до 3000 рублей, в отдельных случаях – от 10000 до 15000 рублей.

Региональный оператор вывозит следующие виды мусора: это личные и бытовые отходы, которые образуются в домах и квартирах, а также испорченные бытовые товары.

Также оператор, в нашем случае, Экоальянс, вывозит крупногабаритные отходы или КГО. Это старая мебель, сломанный велосипед, бабушкин шкаф. Это все считается видом ТКО.

КГО можно выносить на специальную площадку для мусора рядом с домом. Доплачивать за это не нужно.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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