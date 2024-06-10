Служба крови Бурятии стала лауреатом престижной премии

Служба крови Бурятии стала лауреатом X Всероссийской премии «СоУчастие». Из 350 поданных заявок в шорт-лист награжденных вошли 90 организаций и индивидуальных участников из регионов России, в их числе и Служба крови Бурятии, сообщил минздрав республики.

Премия «СоУчастие» — это уникальная награда, которая объединила широкий круг участников в донорстве крови и костного мозга Бурятии: команду Службы крови, волонтеров, корпоративных партнеров. Премия учреждена с 2010 года.

Многолетняя командная работа станции с волонтерами и корпоративными партнерами по вопросам пропаганды донорства крови и костного мозга была высоко оценена организаторами премии в номинации «Донор крови — Донор костного мозга».

Отметим, что Бурятская республиканская станция переливания крови (БРСПК) уже неоднократно становилась победителем и лауреатом премии «СоУчастие».

На базе БРСПК организован рекрутинговый центр доноров костного мозга, и уже более 1700 жителей республики вступили в Федеральный регистр.

Фото: Бурятская республиканская станция переливания крови, минздрав РБ