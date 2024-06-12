Общество 12.06.2024 в 09:00

Отдыхайте с пользой!

Обычно слово «карьер» ассоциируется у людей с чем угодно, только не с отдыхом
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Текст: Номер один
Отдыхайте с пользой!

Это пыль, тяжелая техника, рабочие в спецовке и летящий над всем этим крепкий пролетарский мат. Но власти решили изменить отношение к этому слову, обустроив на месте карьера близ села Исток зону отдыха. 

Чиновников можно понять. Во-первых, обустроить зону отдыха на карьере проще, чем, скажем, в лесу или вблизи водоема, где обязательно нарвешься на какой-нибудь федеральный надзор с его штрафами и запретами. Во-вторых, на конкретно этом карьере уже и так пытаются отдыхать. Причем иногда с летальным исходом: известны случаи гибели купающихся. Поэтому его надо обезопасить.

Сейчас карьер хотят передать в ведение Иволгинского района, и уже местная администрация займется облагораживанием некогда промышленного объекта.

А вообще идея хорошая: взять самые неприглядные места в республике, типа свалок, руин, карьеров и прочих, и сделать там необычные зоны отдыха. А леса и водоемы оставить в изначальном нетронутом виде. Ведь они и так хороши.

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