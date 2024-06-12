В Бурятии начался допрос малолетних мучителей девочки

В Иволгинском районе по факту избиения девушки группой подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По данным следствия, 10 июня ранним утром группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района избили 16-летнюю местную жительницу из личной неприязни. Один из подозреваемых, демонстрируя девушке нож, высказал в ее адрес угрозы убийством.

Вернувшись домой девочка рассказала о нападении своей матери, однако она не стала сообщать о происшествии в полицию.

- По предварительным данным, в преступлении участвовали шесть подростков, их личности установлены, в ближайшее время будут произведены их допросы. Также по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор полной доказательственной базы, - прокомментировали в Следственном комитете республики.

Фото: loon.site