Жителям Бурятии можно будет улететь прямым рейсом в Европу

С 10 июля 2024 года, авиакомпания "Izinis Airways" будет выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Батор-Прага два раза в неделю, по средам и субботам. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Авиакомпания “Eznis Airways” является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В частности, компания получила сертификат о членстве в ассоциации во время 80-го саммита IATA, прошедшего на прошлой неделе в Дубае.

Для жителей Бурятии тем самым открываются возможности добраться до Чехии и далее в другие страны напрямую. А не через Турцию, как это происходит сейчас, что довольно долго и дорого.

Напомним, что в Чехии сегодня учится немало бурятских студентов.

Однако есть и сложности, так после начала СВО Чехия, присоединившись к международным санкциям против РФ, приостановила выдачу виз гражданам России с краткосрочными шенгенскими визами. Теперь въезд из-за пределов Шенгенской зоны запрещен многим категориям россиян, прежде всего туристам.





Фото: loon.site