В Бурятии вернулись к займам

Закредитованность населения республики выросла на 27%. Заемщики Бурятии оформили на себя потребительские кредиты на общую сумму 22 млрд рублей. Такая задолженность, по данным Нацбанка Бурятии, сформировалась в мае текущего года. При этом темпы роста кредитования в Бурятии бьют все рекорды, и это в условиях высочайших кредитных ставок, которые уже превысили 19% годовых и продолжают расти. Брать деньги под такие проценты не самое рациональное решение, но люди продолжают занимать. Почему это происходит?

Оптимисты-заемщики

Ответ на этот вопрос дала на днях глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Кто берет кредиты? Всегда оптимисты», — заявила она. При этом Набиуллина обмолвилась, что Центробанк зафиксировал рост кредитов у россиян с низкими доходами: в 2023 году количество микрозаймов увеличилось на 34%. Однако сейчас, уточнила она, закредитованность населения стала уменьшаться.

Однако пока ни о каком уменьшении долговой нагрузки речь не идет. Главный фактор, который двигает вперед кредитование — это рост доходов, позволяющий гражданам и потреблять, и сберегать. Так, за последний год, по данным Нацбанка, средства жителей Бурятии на депозитах выросли на 39% и превысили 100 млрд рублей.

На это явно повлияла гонка вооружений с Западом. Так, по стране в целом и в Бурятии в частности львиную долю прироста занимает машинистроение и ВПК, а также строительство новых мощностей и объектов под военные нужды. Оборонка получает колоссальные ассигнования на выпуск продукции в три смены. Естественно, что растут и зарплаты. Кроме того, в Бурятию идет колоссальный приток денежных переводов от военнослужащих, которые тратят в основном их жены и родственники именно в республике. И далее под текущие и будущие доходы резко увеличивается потребление товаров и услуг. В Бурятии банки активно мониторят расходы и доходы заемщиков и резко увеличивают объем кредитных предложений отдельным категориям граждан, которые показывают по картам большие объемы трат.

Запуталась в картах

- У меня было пять кредитных карт. Несколько из них - с долгами. Долг по одной я погасила, решив оставить себе две, чтобы не путаться с тем, когда надо платить обязательные платежи, - рассказывает улан-удэнка Марина. – Так вот на следующий день из банка позвонили и сказали, что кредитная карта теперь будет бесплатной в обслуживании, а кредитный лимит мне увеличивают на 500 тысяч, может, не будем расторгать договор? Но я решила довести дело до конца, сходила в офис банка и получила справку, что задолженность полностью погашена.

По словам финансового эксперта Андрея Раднаева, в Бурятии активно рекламируют так называемые беспроцентные кредитки, хотя, по сути, это обычные кредитные карты, но с большим льготным периодом.

- Если заемщик смог погасить задолженность в рамках льготного периода (от одного до шести месяцев), то он не платит процент за пользование деньгами банка. Кроме минимального платежа, - рассказывает Андрей Раднаев. – Но проблема в том, что при длительном льготном периоде снижается финансовая дисциплина и возникает соблазн тратить больше. При этом резко возрастает вероятность того, что заемщик вовремя не сможет закрыть долг. Либо совершит в течение этого периода ошибку, снимет наличные или сделает перевод с кредитной карты, попадая таким образом на грабительские проценты.

По словам аналитика, большая часть населения только думает, что она хорошо разбирается в хитросплетениях кредитной политики, и неизбежно теряет деньги на играх с банками.

Впрочем, часть людей выгодно применяет кредитные карты, используя их на текущее потребление, а деньги с зарплат и других доходов оставляют на краткосрочных вкладах в этом же банке, получая довольно высокий процент. Аналитики также считают, что рост задолженности объясняется отложенным с 2023 года спросом на товары, ожиданием подорожания кредитов и повышения цен.

Конец неизбежен

Тем не менее потребительский бум не может продолжаться вечно. Дело в том, что ситуация может поменяться в считанные месяцы. Например, если будут достигнуты договоренности о начале «переговоров с целью снижения геополитической напряженности», то из сферы производства со временем могут высвободиться миллионы занятых в ВПК людей.

Бывшие рабочие снова вернутся к обычным, среднестатистическим зарплатам, ведь повышенных больше никто платить не будет. Что повлечет каскадное уменьшение уровня жизни населения. Да и в целом российская экономика чувствует себя все более неуверенно из-за роста убыточности крупных компаний, страдающих от санкций. Например, наше «национальное достояние» Газпром впервые за десятилетия получил убыток от продажи газа.

Не случайно банки, прогнозируя скорое завершение «банкета», стали все чаще отказывать заемщикам в получении необеспеченных потребительских кредитов. В апреле-начале мая уровень одобрения заявок на кредиты наличными снизился до 44%, подсчитали аналитики «Сравни» на основе заявок на такие ссуды, оформленные через финансовый маркетплейс. Это минимальное значение за последние годы.





Фото: Номер один