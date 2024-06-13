Общество 13.06.2024 в 08:59

Дожди в Бурятии остановили лесные пожары

За сутки не обнаружено ни одного возгорания
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Дожди в Бурятии остановили лесные пожары

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не обнаружено, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Однако на утро 13 июня продолжаются работы по ликвидации одного возгорания в Муйском районе. Пожар локализован.

- На тушении работают 43 человека пожарных-десантников и лесной охраны. Задействовано две единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 300 гектаров, - комментируют в ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 190 лесных пожаров и 112 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

В РАЛХ напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим!

Фото: РАЛХ

Теги
лес пожар тушение пожара

Все новости

Осужденные в Бурятии плетут маскировочные сети
13.06.2024 в 12:18
Школьники из Бурятии разработали уникальный станок
13.06.2024 в 12:08
В улан-удэнском лагере «Огонек» открылась первая военно-спортивная смена
13.06.2024 в 10:44
В Улан-Удэ создали поддельный аккаунт руководителя горсовета
13.06.2024 в 10:42
За прошедшие сутки в Бурятии задержано 25 нетрезвых водителей
13.06.2024 в 10:34
В Закаменском районе отремонтировали поликлинику
13.06.2024 в 10:27
Спортплощадка в Улан-Удэ рискует превратиться в свалку
13.06.2024 в 10:25
В день России в Улан-Удэ открыли мемориал «Сквозь сотни лет и тысячи побед»
13.06.2024 в 10:01
В Селенгинском районе опрокинулась машина
13.06.2024 в 09:56
В Бурятии сельчанин организовал себе конопляную заначку
13.06.2024 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
Осужденные в Бурятии плетут маскировочные сети
Всего за время сотрудничества с волонтерами они сплели более 24 маскировочных сетей
13.06.2024 в 12:18
Школьники из Бурятии разработали уникальный станок
Он позволяет изготавливать легкие и прочные детали из специальных материалов
13.06.2024 в 12:08
В улан-удэнском лагере «Огонек» открылась первая военно-спортивная смена
На первую смену путевки получили 200 детей из Улан-Удэ и 100 детей из районов республики
13.06.2024 в 10:44
В Улан-Удэ создали поддельный аккаунт руководителя горсовета
От его имени мошенники делают рассылку смс
13.06.2024 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru