Общество 13.06.2024 в 08:59
Дожди в Бурятии остановили лесные пожары
За сутки не обнаружено ни одного возгорания
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не обнаружено, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Однако на утро 13 июня продолжаются работы по ликвидации одного возгорания в Муйском районе. Пожар локализован.
- На тушении работают 43 человека пожарных-десантников и лесной охраны. Задействовано две единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 300 гектаров, - комментируют в ведомстве.
С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 190 лесных пожаров и 112 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
В РАЛХ напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим!
Фото: РАЛХ
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