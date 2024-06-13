Дожди в Бурятии остановили лесные пожары

За прошедшие сутки лесных пожаров в республике не обнаружено, сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Однако на утро 13 июня продолжаются работы по ликвидации одного возгорания в Муйском районе. Пожар локализован.

- На тушении работают 43 человека пожарных-десантников и лесной охраны. Задействовано две единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 300 гектаров, - комментируют в ведомстве.

С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 190 лесных пожаров и 112 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

В РАЛХ напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим!

Фото: РАЛХ