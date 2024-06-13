В Улан-Удэ продолжат продавать доллары населению

После вчерашнего прекращения торгов долларом и евро на Мосбирже из-за введения санкций, среди финансистов возникла паника. Заговорили о запрете сделок по купле-продаже валюты. Однако ЦБ успокоил: обменные операции по доллару и евро в стране продолжатся, несмотря на санкции.

В России будут использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, для определения курсов валют, говорится в сообщении (https://www.cbr.ru/press/pr/?file=638538135666770316OBR.htm) пресс-службы регулятора.

В ЦБ отметили, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорится в сообщении.

Как отмечает «РБК» Минфин США 12 июня объявил о введении санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Национальный клиринговый центр выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже.

После включения в черный список Мосбиржа объявила, что с 13 июня не будет проводить торги долларами и евро.

В Улан-Удэ курс доллара вчера поднялся почти на рубль, однако уже сегодня ситуация нормализуется.

- Вчера был выходной день, поэтому банки в Москве установили курс покупки доллара дороже 120 рублей, на него мы ориентировались, однако это объясняется тем, что вчера был выходной день, в Улан-Удэ желающих покупать доллар по такому курсу не было, - отмечает менеджер одного из крупных банков, работающих в Бурятии.

Напомним, что на прошлой неделе в Улан-Удэ минимальный курс покупки доллара США составлял 89 рублей, а продажи - 90.75.

Официальный курс на сегодня составляет 89.1 рубля за один доллар США.

Фото: loon.site