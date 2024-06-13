В зону СВО уехала очередная посылка с помощью

Правительство Бурятии передало военным землякам большую партию гуманитарной помощи. Военные получили современные квадрокоптеры, в том числе и с функцией ночного видения.

- Данная техника отлично зарекомендовала себя в работе. Получили дроны сразу несколько военных подразделений из Бурятии, находящихся на СВО. Отметим, что данные квадрокоптеры обладают высокой маневренностью, быстро запускаются, удобные и легкие в управлении. Они помогают нашим военным эффективней решать боевые задачи. Также, отдельная благодарность от военных, которые получили специальное оборудование для лаборатории по изготовлению и ремонту дронов, - пишут в телеграмм-канале «Поддержим наших».

Фото: скриншот видео ТК «Поддержим наших»