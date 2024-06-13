В Бурятии сельчанин организовал себе конопляную заначку

В Джидинском районе Бурятии по приговору суда 52-летний житель села Петропавловка отправится в колонию на 3 года и 4 месяца. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.

- Однако, не сделав никаких выводов, в ноябре 2023 года он вновь собрал в поле пакет дикорастущей конопли с целью личного употребления. Каннабис он незаконно хранил в кладовой на фермерской стоянке. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, наркотик массой около 2,2 кг был обнаружен и изъят, - рассказали в прокуратуре республики.

Джидинский районный суд, учитывая рецидив преступлений, приговорил его к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Фото: loon.site