Общество 13.06.2024 в 10:27

В Закаменском районе отремонтировали поликлинику

Был проведен капитальный ремонт фасада здания
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Закаменском районе отремонтировали поликлинику

В районной поликлинике Закаменской ЦРБ обновили фасад здания. Капитальный ремонт фасада поликлиники для взрослых пациентов проведен по федеральной программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

Капитальный ремонт фасада был необходим, так как старый фасад местами пришёл в негодность и полностью обветшал.

- Я очень рада за нашу поликлинику! Особенно радостно, что такой праздник проходит в преддверии Дня медицинского работника! Это большой подарок всем медикам и пациентам Закаменского района, - поделилась своими впечатлениями старшая медицинская сестра районной поликлиники Закаменской ЦРБ Аюна Батуева.

Также в стационаре Закаменской ЦРБ сейчас завершается капитальный ремонт первого этажа, на котором располагается приёмно-диагностическое отделение.

На втором этаже проходит ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. На третьем этаже — операционного блока.

До этого в больнице еще ни разу не проводили капитальный ремонт. Был осуществлен ремонт только фасада и крыши здания, которое построено в 1965 году.

 

Фото: минздрав РБ

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поликлиника Закаменский район

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