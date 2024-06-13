Спортплощадка в Улан-Удэ рискует превратиться в свалку

В переулке Черкасский в Улан-Удэ ветшает единственная в микрорайоне бесхозная спортивная площадка. На ней нет ворот, сетка на футбольных воротах висит хлопьями, сообщает Народный фронт республики.

- Мусора нет – за это спасибо местной жительнице, проживающей неподалеку. Каждые два дня она убирает с площадки по большому мешку мусора. Кроме того, сама наняла сварщика, чтобы тот приварил кольцо на баскетбольном щитке, купила шарниры для ворот и другие расходники. Площадку два года назад установил депутат Народного Хурала, но на обслуживание её никому не передали, - пишут «фронтовики».

Каждый день на спортплощадке играют по 50 детей со всего посёлка, а это порядка 730 домов. Других детских площадок в посёлке нет.

- Здесь постоянно скапливается мусор, а оборудование изнашивается. Если бы за площадкой никто не ухаживал – она бы давно превратилась в очередную несанкционированную свалку. Поэтому обращаемся в администрацию города и просим поставить площадку на баланс и отремонтировать конструкции, - пишут в телеграмм-канале «народный фронт Республики Бурятия».

Фото: скриншот видео ТК «Народный фронт РБ»