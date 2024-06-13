Общество 13.06.2024 в 10:42
В Улан-Удэ создали поддельный аккаунт руководителя горсовета
От его имени мошенники делают рассылку смс
Текст: Елена Кокорина
От имени председателя Улан-Удэнского городского Совета Чимита Бальжинимаева делается рассылка сообщений от мошенников, сообщили в пресс-службе горсовета.
- Мошенники создали поддельный аккаунт руководителя Улан-Удэнского горсовета в Telegram. Они использовали фотографию, скачанную из открытых источников, и скрыли свой номер в настройках приватности. Их цель — ввести людей в заблуждение и обмануть их. Чимит Бальжинимаев призывает не поддаваться на провокации мошенников и быть бдительными, - пишет пресс-служба.
Фото: горсовет Улан-Удэ
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