В Улан-Удэ создали поддельный аккаунт руководителя горсовета

От имени председателя Улан-Удэнского городского Совета Чимита Бальжинимаева делается рассылка сообщений от мошенников, сообщили в пресс-службе горсовета.

- Мошенники создали поддельный аккаунт руководителя Улан-Удэнского горсовета в Telegram. Они использовали фотографию, скачанную из открытых источников, и скрыли свой номер в настройках приватности. Их цель — ввести людей в заблуждение и обмануть их. Чимит Бальжинимаев призывает не поддаваться на провокации мошенников и быть бдительными, - пишет пресс-служба.

Фото: горсовет Улан-Удэ