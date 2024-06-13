Общество 13.06.2024 в 12:08

Школьники из Бурятии разработали уникальный станок

Он позволяет изготавливать легкие и прочные детали из специальных материалов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники из Бурятии разработали уникальный станок

Намоточный станок для изготовления композитных конструкций закрытого профиля разработали школьники из Бурятии Батор Манзанов и Валерий Урбанов. Их наставником стал магистрант ВСГУТУ Роман Иванов. Устройство позволяет изготавливать легкие и прочные детали из специальных материалов, даже углеволокна, создавать детали разного диаметра.

Молодые исследователи отметили, что они разработали трёхмерную модель намоточного станка. Изучив аналоги, они пришли к выводу, что современные намоточные станки очень громоздкие, изготавливают изделия диаметром от 100 мм и не используют метод многоцелевой оптимизации.

- Наш станок разработан так, чтобы была возможность использования метода многоцелевой оптимизации укладки нити по прочности. Это позволит подбирать прочностные характеристики изделий под нужные нам задачи. Диаметр наматываемых изделий будет составлять от 10 до 200 мм. Некоторые детали были изготовлены с применением 3D-печати, - сказал Валерий Урбанов.

В итоге юные разработчики не только успешно создали модель намоточного станка, но и собрали его. Кроме того, для управления станком они разработали новый код, провели настройку программы и тестирование. Детали, сделанные на их станке, оказались очень прочными и легкими.

- Мы научились работать в определённом программном комплексе, смоделировали композитную трубу с углами намотки нити в 45 градусов, длинной 200 мм и диаметром 25 мм. Также изготовили образцы из углеволокна и испытали их на прочность. Максимальная нагрузка образца на сжатие составила 460 ньютон, а нити на разрыв - 150 ньютон, - подытожил Батор Манзанов.

Открытие школьников стало возможным благодаря программе «Сириус.Лето». В ней на базе центра «АСТОРИУМ» участие приняли 105 школьников и 35 наставников.

Команды школьников нашли актуальную для региона проектную задачу. Их работу курировали студенты ВСГУТУ. Так, подопечные студентов ВСГУТУ защитили 20 проектов на итоговой конференции, в том числе, и проект по изготовлению станка.

 

Фото: пресс-служба ФГБОУ ВО ВСГУТУ

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