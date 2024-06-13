Осужденные в Бурятии плетут маскировочные сети

В рамках волонтерской помощи осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии № 8 в Бурятии, изготовили 2 маскировочные сети для скрытия в полевых условиях военной техники и мелких укрепленных точек.

Маскировочные сети переданы директору Республиканского общественно-полезного благотворительного фонда поддержки участников боевых действий и специальных операций, членов их семей «Добро БАМ» Ольге Зыковой для последующей доставки в зону специальной военной операции.

Отметим, что всего с начала взаимодействия с волонтерской организацией осужденными изготовлено порядка 24 маскировочных сетей.

По словам руководства учреждения, участие в этом виде волонтерской деятельности помогает осуждённым понять, насколько важен труд и добровольчество. Кроме того, такая работа способствует патриотическому воспитанию.

Фото: УФСИН России по республике Бурятия