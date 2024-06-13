Общество 13.06.2024 в 14:01

В Улан-Удэ на дороге по улице Борсоева убрали неровности и ямы

Ремонт дороги продлится до конца лета
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ на дороге по улице Борсоева убрали неровности и ямы

В Улан-Удэ на дороге по улице Борсоева подрядчик провел ямочный ремонт. Такое решение было принято мэрией, чтобы сгладить неровности и облегчить проезд для автомобилистов, пока здесь не уложат новый асфальт, сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

Сейчас ремонт дороги осложняют погодные условия - класть в дождь асфальт нельзя. Как только погода позволит, подрядчик продолжит все основные работы на дороге.


Ремонт на одной из самых оживленных дорог по ул. Борсоева - от ул. Куйбышева до Селенгинского моста, стартовал в мае.

На участке, протяженностью 3,3 км, уже сняли старый слой асфальта. Затем в два слоя уложат новое покрытие, сделают тротуар, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Все работы по плану здесь должны быть завершены до конца лета.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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