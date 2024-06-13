Беглец федерального уровня прятался в глухом селе Бурятии

В Кабанском районе Бурятии сотрудники Росгвардии задержали мужчину в федеральном розыске. Обнаружил себя он тем, что разгуливал по улице пьяным, чем и привлек внимание правоохранителей.

В Росгвардии рассказали, что двух пьяных мужчин заметили на улице в селе Кабанск.

- При установлении личностей граждан выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за МВД по Республике Саха (Якутия). Скрывшись от следствия, 44-летний житель соседнего региона приехал в Бурятию, где устроился подсобным рабочим в селе Кабанск, - комментируют в ведомстве.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска. На его приятеля составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Росгвардия Бурятии