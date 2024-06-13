69-летний пенсионер в Бурятии оказался организатором наркопритона

Сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии в Железнодорожном районе задержали подозреваемого в организации наркопритона. Им оказался 69-летний пенсионер, систематически предоставлявший квартиру наркоманам, употребляющим опиум.

- Заранее договорившись и получив деньги, мужчина закупал сырье, заготавливал наркотические средства опийной группы и приглашал наркопотребителей. Наркотики хозяин жилища употреблял вместе с гостями. В числе посещающих притона были трое наркопотребителей, среди которых находился и сын хозяина жилища, - рассказали в МВД республики.

Из квартиры изъяты шприцы, отработанное сырье и посуда, использовавшиеся при приготовлении наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. Организатору может грозить лишение свободы до четырех лет. Остальные участники привлечены к административной ответственности.

Фото: loon.site