Общество 14.06.2024 в 09:17

В Якутии вводят сухой закон

В соседней республике почти на месяц запретят торговлю алкоголем во всех магазинах
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Текст: Иван Иванов
В Якутии вводят сухой закон

С 10 по 14 июня в Якутии проходит неделя полного отказа от алкоголя. А во время Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске введут сухой закон – почти на месяц!

Такая профилактика накануне Международных спортивных игр "Дети Азии" стала подготовкой к предстоящим жестким ограничениям, - сообщает «Российская газета». С 25 июня по 8 июля в Якутске полностью запретят розничную продажу алкоголя. Алкомаркеты закроются, а в магазинах перестанут работать отделы, торгующие горячительными напитками.

Такое распоряжение подписал мэр Якутска Евгений Григорьев. Запрет введут на территории всего городского округа. Контролировать, как исполняют временный сухой закон, будет полиция. Правда, это ограничение не распространяется на кафе, рестораны и бары. Так что сухой закон будет все-таки не полным. Но навынос продавать запрещено. Жители Якутии восприняли новость неоднозначно: кто-то искренне рад, другие считают, что меры не будут соблюдаться, а кто-то и вовсе считает, что подобная новость в СМИ бросает тень на все население республики. «Пьют везде, а будут думать, что в Якутии живут одни алкоголики», - говорит жительница Якутска Марианна Кузьмина.

Одновременно жители Якутии опасаются всплеска бутлегерства.  Ведь жесткие запреты приводят, как правило, к их обходу, росту самогоноварения и продаж фальсифицированных спиртных напитков.

В Бурятии также на июньской сессии Народного Хурала планируется принятие жестких поправок в антиалкогольное законодательство с целью ограничения продаж алкоголя в праздничные дни и запретом реализации спиртного на первых этажах многоквартирных домов.

 

Фото: Номер один

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алкоголь Якутия сухой закон

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