С топором против силовиков

В Бурятии есть люди, которые идут против правоохранителей с топором в руках. Ну или с другим оружием. Такие инциденты говорят о том, что уважение по отношению к представителям власти в погонах недостаточно привито жителям республики и ситуацию надо менять. А пока особо буйные жители республики продолжают нападать на полицейских и получать за это порой весьма длительные сроки.

Выпил, укусил, пригрозил ножом

В начале июня в одном из сел Забкрая жертвой дикой расправы стал старший лейтенант полиции, который приехал на семейный скандал. «Прибыв по указанному адресу, сотрудник полиции начал разбираться в происшедшем. Внезапно мужчина, устроивший скандал с супругой, с топором в руках напал на полицейского, смертельно ранив его», - сообщили 3 июня в УМВД России по Забкраю.

Вскоре 38-летнего подозреваемого задержали. Идет расследование.

В Бурятии о подобных трагедиях пока не слышно. Тем не менее у нас также есть случаи нападения на стражей порядка. Так, в текущем году по одному такому делу подсудимого К. приговорили к 12 годам 3 месяцам лишения свободы. Причем два первых года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима. Фигурант дела «пошел» под суд по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

История началась банально. Однажды вечером К. в компании из нескольких человек сидел в частном доме за столом, где собравшиеся распивали алкогольные напитки. Отмечали совместную подработку. Сожительнице мужчины спьяну взбрело в голову предъявить тому претензии, что он не пришел на суд по лишению родительских прав, мало зарабатывает и прочее.

Его упреки задели пьяного сожителя. Вспыхнула ссора, в адрес мужчины полетели обидные слова. В ответ он больно укусил женщину за щеку. Укушенная позвонила в полицию. «Я их не пущу, как приедут, так и уедут», - заверил ее сожитель, услышав разговор с оперативным дежурным.

Позднее, когда все вылилось в историю с кровопролитием, женщина говорила на допросе, что хотела просто попугать своего мужчину - разговаривая по телефону, она сгустила краски, сказав, что подвергается избиениям и просит выслать наряд «пока ее не убили». Хотя знала, что в нетрезвом состоянии у ее сожителя проявляется неприязнь, даже ненависть к сотрудникам полиции.

Силовики прибыли быстро.

Ими оказались не представители МВД, а сотрудники Росгвардии. На машине, в служебной форме и с оружием. Ведомство немного другое, но их мужчина встретил тоже негативно. Повинись он в тот момент и извинись, что так вышло, все, возможно, закончилось бы штрафом. Но пьяненький мужчина решил выполнить обещание, данное своей женщине, то есть прогнать правоохранителей.

Когда в доме появились силовики, К. сидел за столом. В ответ на вопрос росгвардейцев о том, что случилось, он встал и сказал им уезжать обратно. Все стороны признают, что сотрудники вышли из дома. Суд тоже установил, что злоумышленник встал из-за стола и, держа нож в руке, начал угрожать сотрудникам убийством.

Росгвардейцы, видя, что никто никого из собравшихся не избивает и не убивает, решили дождаться участкового. Должностной регламент обязывает стражей порядка соблюдать меры личной безопасности при выполнении обязанностей. Поэтому ждать представителя полиции они собирались в служебной машине, а не в комнате с нетрезвыми гражданами, один из которых взялся за довольно большой нож.

Остановили пулями

Казалось бы, мужчина мог спокойно продолжать выпивать и закусывать, но он пошел вслед за силовиками, прихватив топор.

Росгвардейцы заметили, что К. идет к ним с опасным предметом в руках. Наибольшую остроту все приобрело, когда сотрудники, уже выйдя за ограду, держали калитку, мешая преследователю открыть ее и выйти к ним. Но разбушевавшийся пьяный начал рубить калитку. Один из ударов задел пальцы на руке сотрудника, который навалился на калитку со стороны улицы, и ему пришлось отойти. К тому моменту в ограду вышли все участники застолья.

К. с топором наперевес двинулся на правоохранителя, который стоял ближе. Предупреждение, что к нему применят оружие, никакой реакции у мужчины не вызвало. Его не образумил даже предупредительный выстрел. Тогда по гражданину открыли огонь. Впоследствии с места происшествия изъяли три гильзы.

Буйного задержали и поместили в машину, где он умудрился ногами разбить окно. Вскоре раненому нападавшему оказали медпомощь.

Гражданин ранее уже имел серьезные неприятности с законом и несколько лет назад отбыл наказание за кражу с незаконным проникновением в жилище. Судебно-психиатрическая экспертиза отметила, что К. страдал и страдает психическим расстройством в форме легкой умственной отсталости с поведенческими нарушениями. Но, изучив материалы дела, слова свидетелей, поведение подсудимого на процессе, суд признал его адекватно воспринимающим ситуацию.

К слову, наличие у подсудимого маленьких детей стало одним из смягчающих обстоятельств.

Применение служебного огнестрельного оружия признано правомерным. Следком отказал в возбуждении уголовного дела по факту применения силовиками пистолета Макарова в связи с отсутствием состава преступления.

«Доводы подсудимого К. об отсутствии умысла на посягательство на жизнь сотрудников Росгвардии, о том, что он не угрожал убийством сотрудникам, не замахивался на сотрудника Г. топором, а лишь демонстрировал его с целью устрашения и приподнял его только когда Г. выстрелил в него первый раз с целью остановки действий сотрудника, опровергаются исследованными доказательствами, материалами уголовного дела», - указала Фемида.

Женщина, находившаяся в соседнем доме, утверждала, что сотрудники, будучи еще в ограде, провоцировали мужчину, разговаривая с ним нецензурно. Но это не подтвердили другие участники этих событий.

К. даже утверждал, что страж порядка стрелял ему в спину. Но доказательства говорили, что когда сотрудник стрелял, они с пьяным мужчиной находились лицом друг к другу. Этот факт подтвердили результаты экспертизы, исследовавшей телесные повреждения К.: сквозное огнестрельное ранение левого плеча, сквозное огнестрельное ранение левой боковой поверхности груди. Повреждения указывают, что еще сантиметров десять и все могло закончиться смертью нападавшего.

Подсудимый частично признал вину. Вещественные доказательства: металлический лист от калитки ворот, два поврежденных ножа, пулю, три гильзы, осколки стекла, молоток, топор – все это суд предписал уничтожить. Хотя два последних предмета, полагаем, могли бы еще послужить в хозяйстве, пусть не самому мужчине, то по крайней мере его укушенной сожительнице.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Встретил инспекторов топором

В противостояние с силовиками вступают при самых обычных обстоятельствах. В другом случае все началось из-за ДТП. Столкнулись «Рено Логан» и «ГАЗ-3110». Последняя машина оставила место происшествия. Вскоре патруль ДПС обнаружил «ГАЗ» стоящим возле жилого дома. Авто задержали и передали для транспортировки на спецстоянку. Когда сотрудники ГИБДД работали на месте, к ним неожиданно подошел пьяный хозяин машины. Он начал очень агрессивно выражать недовольство по поводу эвакуации машины.

При этом мужчина подошел к патрульным с топором в руках. Размахивая им, он начал скандалить.

В этот момент на место приехала подмога – еще один экипаж ГИБДД.

Агрессивный собственник, ранее трижды судимый, направился в сторону прибывших и стал требовать, чтобы те уехали. Дойдя до служебной машины, он принялся «обрабатывать» ее топором. Повредил блок-фару, бампер, капот. Ущерб потянул почти на 50 тыс. рублей, что вдвое превышает лимит бюджетных ассигнований, выделяемых в год на диагностику, техобслуживание и ремонт одной машины.

Следствие вменило гражданину три статьи УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленное уничтожение или повреждение имущества и применение насилия в отношении представителя власти).

Гражданина обвиняли в том, что он пытался нанести удар топором по сотруднику. Полицейский выстрелил, мужчина упал на колени и по требованию сотрудника бросил топор. Однако дело рассматривали присяжные, и обвинение не смогло доказать вину подсудимого по первой статье. Присяжные решили, что здесь не было события преступления.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что гражданин имеет небольшие отклонения. Но их степень не лишала мужчину способности осознавать опасность своих действий и руководить ими. В принудительном лечении он не нуждался.

Любитель хвататься за топор частично признал вину. С учетом другого приговора мужчине назначили наказание сроком 5 лет и 4 месяца в колонии строгого режима. Также его лишили на несколько лет прав заниматься чем-либо, связанным с управлением транспортом. Кроме того, гражданин должен возместить полиции ущерб. Топор предписано уничтожить.

Данные случаи не единственные, когда жители Бурятии вступают в физическое противостояние с силовиками.

Фото: «Номер один»