Орудие преступления и наказания

Эта история, случившаяся в Бурятии, наглядно показывает, как работает карма. Серийный преступник нападал на женщин в Улан-Удэ с молотком. И именно молоток (правда судебный) отправил его в тюрьму. Расследование длилось восемь лет, с 2016 года. Столько же получил и маньяк-молоточник. Однако обе стороны приговором недовольны: обвинение считает его излишне мягким, а сам преступник – слишком суровым.

Монстр в ночи

Первый известный случай нападения маньяка-молоточника произошел весной 2016 года. Если быть точнее, 16 апреля, недалеко от перекрестка улиц Сахьяновой и Жердева, рядом с водонапорной башней из красного кирпича. Он догнал одиноко идущую девушку, сзади ударил ее камнем по голове – тогда он еще не обзавелся молотком. После этого преступник оттащил жертву в кусты и изнасиловал. Девушка с открытой черепно-мозговой травмой выжила чудом.

Второе нападение произошло в тот же год - 14 июня около часа ночи в темном проулке, между домами 72 и 52 по улице Павлова. Девушка спешила на свидание к своему молодому человеку, который пригласил ее в кафе и шел навстречу. Они должны были встретиться через сотню метров, но в проулке, который, к слову, не просматривается с балконов близлежащих домов, на девушку напал неизвестный мужчина. Сначала он прошел мимо нее во встречном направлении, а затем резко развернулся, догнал девушку и нанес ей молотком несколько ударов по голове, после чего попытался раздеть, но испугался прохожих и скрылся с места происшествия.

Третье нападение случилось за неделю до нового, 2017 года. 24 декабря около 23 часов 20 минут во дворе дома 74 по улице Жердева маньяк напал со спины на возвращавшуюся с работы женщину, ударил тяжелым предметом по голове, после чего оттащил потерявшую сознание жертву к расположенным неподалеку гаражам и попытался раздеть. Но потерпевшая очнулась и закричала. На крики к гаражам кинулся прохожий, который и спугнул насильника.

«В отличие от первых двух потерпевших, у нее была диагностирована не открытая, а закрытая черепно-мозговая травма и рваные раны головы. Женщину спасло то, что она была в шапке и капюшоне», – сообщал тогда Валерий Булутов, следователь СО по Октябрьскому району СУ СК РФ по РБ.

Последняя жертва насильника не разглядела лица нападавшего, но она так же, как и девушки, описывала, что молодой человек был высокого роста.

Улики собирали по крупицам

Эксперты выяснили, что за всеми нападениями стоял один и тот же человек: «На вид около 25–30 лет, ростом около 175–185 сантиметров, худощавого телосложения, предположительно, азиатской внешности, вероятно, является левшой. Во время последнего нападения был одет в куртку (пуховик) светло-коричневого цвета с капюшоном средней длины, до середины его бедер».

Кроме того, следствие выяснило еще одну важную деталь.

«В первых двух нападениях на орудиях преступления и на одежде потерпевших были обнаружены смешанные следы крови и пота, – рассказывал следователь Валерий Булутов. – Но как его кровь могла оказаться на орудиях? Неужели он ранил свои ладони в момент нанесения ударов? По этому вопросу мы проконсультировались с врачами. Дермотовенерологи заявляют, что поранить себе руки, нанося удары, маловероятно, если у человека здоровая кожа. Поэтому мы предположили, что у подозреваемого имеется какое-то заболевание кожи, при котором даже малейшее воздействие может вызвать кровотечение из ран или язв».

Следователи начали проверять всех больных с кожными заболеваниями, которые когда-либо проходили лечение. Учитывая, что гаражи на улице Жердева, где произошло последнее нападение, не видны с дороги, следователи предположили, что подозреваемый либо живет где-то неподалеку, либо ему очень хорошо знакомо это место. Поэтому в районе нападения сотрудники ходили по квартирам. Впрочем, не все жители согласились на просьбы помочь следствию.

«Некоторые граждане отказываются предоставить образцы слюны для сравнительного исследования с ДНК злоумышленника, – говорил следователь. – Некоторые не доверяют проведение этой процедуры сотрудникам полиции и хотят сдать образцы в кабинете у следователя. Есть такие, что хотят сдать генетический материал на анализ в стерильных условиях медучреждения. Некоторые категорически отказываются, опасаясь, что их образцы попадут в федеральную базу. Хотелось бы обратиться к гражданам: после обработки образцы ни в какую федеральную базу не попадут и будут уничтожены».

Новый круг

Тем не менее маньяка в итоге поймали. Но выйти на его след удалось только в 2023 году.

«Изобличить и задержать злоумышленника удалось благодаря кропотливому труду наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов Следственного управления во взаимодействии со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками ГУУР МВД России и УУР МВД по Республике Бурятия. После задержания мужчина дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений и полностью признал вину», - рассказывали в Следственном комитете Бурятии.

По данным нашей редакции, поймать маньяка удалось благодаря как раз той самой базе ДНК. Как оказалось, преступник настолько уверовал в свою безнаказанность (или преследовал иные, никому непонятные мотивы), что устроился на службу в Росгвардию. При трудоустройстве все сотрудники вносятся в базу ДНК, и при включении в нее система выявила совпадение. Но надо отдать должное, что следствие действительно проверяло на тот момент всех, даже действующих сотрудников.

Недавно первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего преступника. Его обвинили в нескольких покушениях на убийство, а также двух покушениях на изнасилование и одном изнасиловании. Следователи передали дело в суд.

Как стало известно «Номер один», дело поступило в суд 2 февраля. На 15-е число было назначено первое судебное заседание. Однако из-за неявки свидетелей заседание отложили.

Предварительный итог разбирательства подведен 21 мая: Октябрьский районный суд в Улан-Удэ 21 мая вынес приговор маньяку-молоточнику. За пять эпизодов преступления мужчина получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. На относительно мягкий приговор повлияло то, что ранее мужчина не был судим.

Однако уже 6 июня прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ обжаловала приговор в апелляционном порядке в Верховном суде Бурятии «в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильным применением уголовного закона и несправедливостью приговора».

В суде первой инстанции гособвинение настаивало на том, чтобы по совокупности преступлений назначить маньяку окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а остального срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Номер один» известно о том, что осужденный тоже остался недоволен вынесенным ему приговором и считает его слишком суровым. Не исключено, что и он подаст апелляцию в Верховный суд республики.

В общем, история молоточника, похоже, подходит к концу. Дело осталось за малым: определиться с окончательным сроком его заключения. Надеемся, что этого срока будет достаточно для того, чтобы кровавые истории с его участием не повторились.

Фото: Следком Бурятии