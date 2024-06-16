Доставка покоряет районы

В республике в последние годы бизнес по доставке готовой еды и продуктов покупателям растет, не отставая от общероссийских тенденций. За первые три месяца 2024 года рынок доставки продуктов и товаров повседневного спроса вырос на 55% по сравнению с 2023 годом - до 310 млрд рублей, следует из данных «Коммерсанта». Это стало возможным прежде всего за счет Сибири и Дальнего Востока, где с начала 2024 года начала бурно развиваться онлайн-доставка.

Время - деньги?

Этому способствует несколько ключевых причин. Во-первых, современный ритм жизни многих людей требует экономии времени и удобства. Благодаря услугам доставки еды и продуктов можно значительно сократить время, которое тратится на походы в магазины или приготовление пищи. Во-вторых, развитие интернет-технологий и мобильных приложений позволяет заказывать продукты и еду с помощью смартфона всего за несколько кликов, что делает процесс заказа быстрым и удобным для потребителей.

- В Бурятии до пандемии покупатели заказывали онлайн-продукты лишь изредка и на крупные суммы. Однако сейчас они переключились на регулярные закупки, появились целые группы покупателей, в основном молодых, которые еженедельно закупают впрок, в основном на неделю. Чаще всего это подростки, которые берут у родителей карты и делают заказы. Это весьма сокращает время похода в магазины, но и выгодно сетям, поскольку средний чек покупки выше, ведь онлайн люди тратят денег гораздо больше. «Особенно кредитных», — говорит менеджер по доставкам одной крупной розничной сети в Улан-Удэ.

При этом доставка приготовленной еды и продуктов перестала быть чисто событийной услугой, превратившись в инструмент экономии времени. Самыми популярными в Бурятии в доставке готовых блюд остаются бургеры, пицца, буузы. Также востребована и классика, например, супы из азиатской кухни - тайский «Том-ям» и вьетнамский суп «Фо». Растет и спрос на завтраки, число заказов в этой категории за последние два года выросло на 40%, чаще всего утром россияне заказывают выпечку, отмечают в пресс-службе фудтех-сервисов «Яндекса».

Однако, несмотря на рост этого сегмента бизнеса, есть и некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся доставкой продуктов и готовой еды. К ним можно отнести повышенную конкуренцию на рынке, сложности в логистике и обеспечении качественной доставки, а также необходимость постоянного совершенствования сервиса и расширения ассортимента.

Повара уехали

Рынок доставки готовой еды основан прежде всего на рабочей силе: поварах и курьерах. Однако из-за того, что из Бурятии уехало огромное количество молодых людей, кто на СВО, кто в Москву и Сочи, а кто и за границу, начал ощущаться большой дефицит, например, поваров. Их нехватка привела к росту зарплат до 100 тыс. рублей в месяц и выше, заметно подросли и зарплаты курьеров, тоже примерно в этом же диапазоне.

- Мы вынуждены набирать все больше поваров, а где их брать, если многие уехали, - говорят в отрасли. – Поднимаем зарплаты, и, соответственно, из-за этого и огромного спроса растут и затраты на доставку. Именно поэтому удержание стоимости на прежнем уровне уже невозможно, поэтому мы постепенно повышаем стоимость доставляемых блюд.

Поэтому платная массовая доставка готовых блюд уже неизбежна. В Улан-Удэ рестораторы уже начинают внедрять платную доставку в пиковые периоды. Это дает хорошие результаты, поскольку, не повышая цены на блюда, компании тем самым отсекают лишний спрос, удовлетворяя тех клиентов, которым доставка действительно нужна.

Платно и дорого

Также сервисы увеличивают минимальную сумму заказа в такие периоды и массово вынуждают заказчиков расплачиваться наличными, экономя на эквайринге. К доставкам все больше приобщаются и жители районов, а довозят им горячие блюда порой из Улан-Удэ. В этом случае доставка становится платной и дорогой.

- Некоторые клиенты заказывают себе пиццу и суши из Улан-Удэ в Кабанск, за 110 километров, тогда как одна доставка туда стоит 3,5 тыс. рублей, - удивляется менеджер сервиса по доставке. – В основном это женщины, многим из которых ежедневно «капает» на карты по 7 тыс. рублей, поэтому они тратят деньги как в последний раз.

При этом, как и любое движение в одну сторону, рынок доставки несет в себе и угрозы.

- Начнем с того, что пластиковой упаковки при этом производится в несколько раз больше, чем если бы вы сами приготовили блюдо, - рассказывает улан-уэнский врач Дмитрий Бадмаев. - Все это потом не перерабатывается и поступает на переполненные мусорные полигоны, а мы в итоге вынуждены платить за это дополнительными тратами и счетами. Во-вторых, фаст-фуд сам по себе вреден, поскольку содержит много соли, уксуса, усилителей вкуса, жиров, углеводов и разливается в очень вредную пластиковую посуду.

«Слабоумный» фаст-фуд

Он добавляет, что даже «бумажная» посуда не является экологичной, поскольку выстлана тонким пластиковым покрытием, из которого выделяется так называемый нанопластик – мелкие частички пластика, невидимые человеческому глазу.

- Когда в такую посуду вам наливают горячую жидкость, например, кофе, то в течение 15 минут в него из покрытия выделяются миллионы частичек нанопластика, и этот «суп» мы потом пьем, - говорит Дмитрий Бадмаев.

Добавим, что нанопластик может проникать из кишечника в кровь и оттуда поступает в другие органы. Согласно новейшим западным исследованиям, микропластик обнаружен в грудном молоке, околоплодных водах, крови человека. Именно эти частички затем постепенно накапливаются в головном мозге и могут быть причиной роста дегенеративных заболеваний головного мозга. А недавно появились исследования, которые указывают на связь между нанопластиком и такими заболеваниями головного мозга, как слабоумие. Кстати, число людей с деменцией в Бурятии ежегодно растет. Совет: пользуйтесь металлической или стеклянной посудой и не злоупотребляйте фаст-фудом. Полностью поступления пластика в организм нам, увы, не избежать, но в этом вопросе необходимо проявлять разумность и пластиковую гигиену.

Таким образом, нет ничего более здорового, чем готовить дома или, по крайней мере, посещать кафе и рестораны, предлагающие пусть и не совсем здоровую, но безопасную еду.

При этом рост онлайн-доставок не может быть продолжительным. Так, недавно РБК опубликовал данные аналитического сервиса Geo.Platforma, который провел опрос среди 1 251 респондента в возрасте старше 24 лет. Треть респондентов ходят за продуктами самостоятельно, 41% чередуют походы в магазин и заказы онлайн. При этом 19% респондентов стали реже пользоваться услугой доставки. Исследование охватывало все регионы, опрашивались жители городов с населением больше 100 тыс. человек. Основными причинами снижения популярности доставки стал рост цен на товары (27%), неудобные приложения сервисов (22%), значительно упавшая скорость доставки (16%), скудный ассортимент (15%). Треть россиян заявили, что главной проблемой доставки являются испорченные продукты, 27% сталкивались с неполной комплектацией заказа, пятая часть — с нарушением целостности упаковки, 19% — с получением не тех заказов, 14% — с неполучением заказа.





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