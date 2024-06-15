Общество 15.06.2024 в 08:56

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем города

Сегодня, 15 июня, столица Бурятии отмечает 358 лет 
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Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем города
Дорогие земляки, уважаемые улан-удэнцы! От всей души поздравляю вас с Днем города!

Нашей столице исполнилось 358 лет. Этот праздник объединяет всех, кто родился, вырос и живет в Улан-Удэ, всех, для кого он стал родным и любимым. Все успехи и достижения Улан-Удэ – это успехи каждого из нас.

С каждым годом наша любимая столица стремительно меняет свой облик, становится все лучше, удобнее и краше, и это наша общая заслуга. День рождения Улан-Удэ встречает новыми достижениями. В городе за 5 лет мы построили детские сады, школы, благоустроили десятки территорий, отремонтировали километры дорог, обновили общественный транспорт. В прошлом году наша столица удостоилась почетного звания «Город трудовой доблести»!

Многое уже сделано, но многое еще предстоит. Наш Улан-Удэ ждут большие перемены. Мечты, которые еще недавно казались очень далекими, сегодня на наших глазах становятся реальностью. Мы уже строим театр «Байкал», национальный музей. Я уверен, что у нас с вами все получится.

Пусть растет и процветает наш Улан-Удэ, и пусть каждый здесь будет счастлив. Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семья!

С праздником, улан-удэнцы! С днём рождения, любимый Улан-Удэ!
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