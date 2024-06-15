Следственный комитет Бурятии начал проверку разрушающейся в Гурульбе школы

Следственный отдел по Советскому району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия по факту публикаций о нарушениях, допущенных при строительстве школы в селе Гурульба Иволгинского района Республики Бурятия, начал доследственную проверку.

- В рамках проверки дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц Управления капитального строительства, выполнявших контрольные функции при строительстве школы, - сообщает пресс-служба Следкома Бурятии.

Напомним, школу в селе Гурульба открыли пять лет назад, но уже сейчас учиться в ней стало очень опасно. На строительство потратили более 300 млн рублей, однако из-за неудачно выбранного для постройки места, она начала уходить под землю, сообщал ОНФ Бурятии.

- Здание построили в русле старой реки. При привязке типового проекта, глубину залегания грунтовых вод оценили в восемь метров, но на деле это цифра оказалась в два раза меньше. Подрядчик «Стройинком» предупреждал об этом заказчика – управление капитального строительства, но эти данные были проигнорированы. В итоге сейчас вокруг школы проваливается земля, разрушается асфальт, тротуары, и даже основание учебного заведения, - сообщает «Народный фронт» ОНФ Бурятии.

Как поясняют «фронтовики», администрация школы безрезультатно обращалась и к заказчику, и к подрядчику.

- Дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений. Мы обращаемся в прокуратуру. Считаем, что здание школы необходимо привести в безопасное для эксплуатации состояние!

Прокуратура республики также начала проверку по данному сообщению.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению бюджетного законодательства, соблюдению строительных норм и правил при проведении работ по проектированию и возведению объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре.





Фото: скриншот видео ОНФ в Бурятии