Общество 15.06.2024 в 12:06

Анатолий Кушнарев получил звание почетного гражданина Улан-Удэ

Депутата наградили мэр Улан-Удэ и председатель Горсовета

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Текст: Лариса Ситник
Анатолий Кушнарев получил звание почетного гражданина Улан-Удэ

Сегодня, 15 июня, во время празднования Дня города, в столице Бурятии наградили отличившихся горожан, внесших вклад в развитие Улан-Удэ. Награду в том числе получил депутат Народного Хурала Анатолий Кушнарев за вклад в социально-экономическое развитие столицы Бурятии.

Ранее, 29 мая, на сессии горсовета депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почётный гражданин города Улан-Удэ» известному агроному, учёному и телеведущему Анатолию Кушнареву.

Анатолий Кушнарев родился в 1958 году в селе Большой Куналей. В 1980-м году с отличием окончил агрономический факультет Бурятского сельскохозяйственного института. 31 год работает преподавателем, автор более 100 научных трудов, монографий. Самая крупная научная работа – пособие «Картофель Забайкалья».

В 1996-1997 году работал заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии. В 2004 году защитил докторскую диссертацию. Сейчас является профессором кафедры растениеводства, луговодства и плодоовощеводства БГСХА. Имеет звания Заслуженный работник АПК РБ, Заслуженный агроном РФ, Почетный работник сельского хозяйства Монголии.

В 2018 году Анатолий Кушнарев был избран депутатом Хурала Бурятии, в парламенте возглавил экономический комитет. В 2023 году вновь избрался в Народный Хурал от партии «Единая Россия».

Всенародную известность Анатолию Кушнареву принесла программа «Во саду ли в огороде» на телеканале «Тивиком». Первая передача вышла в эфир 18 марта 1994 года и выходит до сих пор. Сегодня она является одной из самых рейтинговых на телеканале.

Также сегодня на площади Советов вручили Почетный знак г. Улан-Удэ за заслуги перед городом:

- Екатерине Кирюшиной, председателю ТОС «Исток»;

- Александру Яковлеву, члену правления БРО «Союз Архитекторов России»;

- директору Дому творчества Октябрьского района Наталье Антиповой;

- директору Городского лесничества Александру Солдаткину.


Фото: "Номер один"

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