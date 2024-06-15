В Бурятии тушат два лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено три лесных пожара: в Баргузинском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза.

15 июня продолжаются работы по тушению двух пожаров: в Муйском и Северо-Байкальском районах. Новых возгораний не зарегистрировано, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Два пожара в Муйском и Баргузинском районах потушены.

На тушении всех пожаров работают 63 человека из числа лесной охраны и сотрудников авиалесоохраны. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 044, 2 га.





Фото: "Номер один"