В Улан-Удэ ищут хозяев потерявшегося козла

Жители микрорайона Аршан в столице Бурятии ищут старых или новых хозяев потерявшемуся белому козлику. Животное уже около двух недель скитается по улицам.

«Кто-то козу или козла потерял. Бегает в поселке Аршан. Жалко животное», - пишут люди.

«Козлик уже две недели сам по себе бродит по району. Пристроишь к себе – обвинят в воровстве, кто-нибудь из него сделает шашлык – тогда мигом хозяин найдется. Полное безобразие! Козла жалко», - возмущаются жители.

Некоторые предположили, что козлика отпустили после проведения шаманского обряда, однако обряды, как правило, выполняются с животными черного окраса.

Ранее «Номер один» подробно рассказывал о том, с какой целью приносят в жертву черных козло и баранов. Данное угощение обычно делается хозяину подземного мира – Эрлик-хану. Этот обряд предполагает развешивание на деревьях внутренностей черного барашка, проводится он для повышения по службе, повышения статуса.





Фото: "Номер один"