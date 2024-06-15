Общество 15.06.2024 в 13:58

В Бурятии продолжают разбираться с избиением школьницы

В Иволгинском районе начали проводить рейды в вечернее и ночное время

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии продолжают разбираться с избиением школьницы

10 июня ранним утром группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района избили 16-летнюю местную жительницу из личной неприязни. Один из подозреваемых, демонстрируя девушке нож, высказал в ее адрес угрозы убийством.

Вернувшись домой девочка рассказала о нападении своей матери, однако она не стала сообщать о происшествии в полицию.

В Иволгинском районе по факту избиения девушки группой подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

- По предварительным данным, в преступлении участвовали шесть подростков, их личности установлены, в ближайшее время будут произведены их допросы. Также по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор полной доказательственной базы, - комментировали в Следственном комитете республики.

Тем временем 13 июня в Иволгинском районе прошло расширенное выездное заседание республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних.

- Детально разобрали сложившуюся ситуацию с нападением на подростка несовершеннолетними в у.Хойтобэе, заслушали администрацию района, города, директора школы. На комиссии присутствовали не только члены республиканской и районных КДН, но и представители родительского сообщества, общественные организации, руководство и психологи школ, в которых учились обидчики. По результатам заседания вынесены свыше 10 решений, - сообщает в соцсетях зампред правительства РБ по социальным вопросам, министра здравоохранения Евгения Лудупова.

Одно из решений - проведение рейдов в вечернее и ночное время совместно с родителями и представителями МВД.

- Отдельно рассмотрели вопросы летней занятости детей, проработали вопросы взаимодействия пригородного района и г. Улан-Удэ при организации досуга учащихся. На комиссию были приглашены родители подростков, участвовавших в нападении. С каждым из них проведена индивидуальная беседа. И родители и дети понимают всю тяжесть содеянного. Семьи готовы приложить все усилия для недопущения подобных проступков в будущем, - отмечает Евгения Лудупова.

Сообщается также, что состояние пострадавшей девочки удовлетворительное.

Через месяц запланирован контрольный выезд для мониторинга проводимых мероприятий.

Фото: loon.site


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избиение дети следствие следственный комитет

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