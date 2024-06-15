Общество 15.06.2024 в 14:48

В Бурятии похоронили участника СВО

Боец погиб 16 мая

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии похоронили участника СВО

Сегодня, 15 июня, в Турунтаево простились с погибшим на спецоперации уроженцем Улан-Удэ, который жил и учился в Турунтаево.

Александр Владимирович Корнаков родился 30 июля в г. Улан-Удэ. Жил и учился в с. Турунтаево. Окончил Турунтаевскую гимназию в 2014 г.

Проходил срочную службу с 2018 г. в ВКС в Красноярском крае. Ушел добровольцем на СВО в июне 2022 г. Служил оператором наводчиком БМП, затем в танковом батальоне.

Награжден медалью Суворова.

Погиб 16 мая 2024 г.

У Александра остались родители, две сестры и три брата, сообщает "Прибайкалье-инфо.24/7".

Теги
спецоперация похороны прибайкальский район

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