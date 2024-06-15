Общество 15.06.2024 в 16:21

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил горожан с Днем города

Спикер парламента принял участие в торжественном открытии Дня города-2024

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Текст: "Номер один"
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил горожан с Днем города

«Дорогие улан-удэнцы!

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем рождения нашего города Улан-Удэ!

Улан-Удэ активно развивается и с уверенностью смотрит в будущее – участие в национальных проектах и государственных программах, реализация масштабных инфраструктурных проектов, открытие новых предприятий создают прочную базу для комфортных условий жизни, осуществления смелых идей и начинаний жителей.

Все достигнутые результаты - это самоотверженный труд многих поколений жителей города, создавших и укреплявших экономику и социальную сферу.

В Улан-Удэ продолжается масштабное обновление центра столицы в рамках реализации мастер-плана. Сегодня ударными темпами строятся жилье, детские сады, школы, спортивные объекты, ремонтируются дороги, инженерные сети. Уверен, что впереди нас ждут большие перемены и всё задуманное и запланированное обязательно получится.

Испокон веков в Улан-Удэ в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания проживают представители разных народов и культур, которые бережно хранят самобытные традиции и культуру своих предков. Именно люди являются главным богатством нашей столицы.

Пусть День города подарит яркие впечатления и добрые эмоции. Желаю благополучия, процветания, уверенности в завтрашнем дне, успехов в достижении намеченных целей».

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия

В.А. Павлов


Фото: пресс-служба НХ РБ

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Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил горожан с Днем города
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