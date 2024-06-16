В Лондоне решат судьбу Бичуры

В Бичурском районе Бурятии 19 июня в кафе «Лондон» состоится общественное обсуждение вопроса «О сохранении избрания главы Бичурского муниципального район на муниципальных выборах». Напомним, что депутаты местного райсовета недавно одобрили проект изменений и дополнений в устав МО «Бичурский район», которым всенародные выборы отменяются. А вместо выборов предполагается голосование самих депутатов райсовета по предложенным конкурсной комиссией кандидатам.

Напомним, что район в прошлом году оказался без руководителя. В сентябре 2023 года на выборах в них вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Но успел проработать лишь пару месяцев, избив своего избирателя и лишившись должности.

В декабре 2023 года Василий Смолин оказался в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.

Сейчас Василий Смолин продолжает находится в СИЗО. Поскольку со Смолиным произошел конфуз, родилась идея вообще отменить всенародные выборы в Бичурском районе. В связи с этим в конце месяца районная администрация проведет так называемые публичные слушания, на которых планируется поддержать отмену всенародных выборов, возможно, через приглашение туда зависимых бюджетников.

Между тем часть активных бичурян не согласилась с тем, что их хотят лишить законного права выбирать своего главу. В соцсетях района распространили информацию о том, что 19 июня в 17.00 в помещении кафе «Лондон» состоится собрание граждан, которые смогут высказаться по поводу сохранения выборов главы района. Выбор кафе со столь двусмысленным названием выглядит довольно странным. Однако это кафе, как пишут в местных соцсетях, оказалась единственным публичным местом в с.Бичура, которое может вместить большое количество жителей района.

Фото: Номер один