Общество 16.06.2024 в 14:50

В Лондоне решат судьбу Бичуры

Местные жители выступят за сохранение прямых выборов главы района
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Лондоне решат судьбу Бичуры

В Бичурском районе Бурятии 19 июня в кафе «Лондон» состоится общественное обсуждение вопроса «О сохранении избрания главы Бичурского муниципального район на муниципальных выборах». Напомним, что депутаты местного райсовета недавно одобрили проект изменений и дополнений в устав МО «Бичурский район», которым всенародные выборы отменяются. А вместо выборов предполагается голосование самих депутатов райсовета по предложенным конкурсной комиссией кандидатам.

Напомним, что район в прошлом году оказался без руководителя. В сентябре 2023 года на выборах в них вновь победил Василий Смолин, выдвинувшийся на второй срок. Он набрал 58% голосов избирателей. Но успел проработать лишь пару месяцев, избив своего избирателя и лишившись должности.

В декабре 2023 года Василий Смолин оказался в СИЗО по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.

Сейчас Василий Смолин продолжает находится в СИЗО. Поскольку со Смолиным произошел конфуз, родилась идея вообще отменить всенародные выборы в Бичурском районе. В связи с этим в конце месяца районная администрация проведет так называемые публичные слушания, на которых планируется поддержать отмену всенародных выборов, возможно, через приглашение туда зависимых бюджетников.

Между тем часть активных бичурян не согласилась с тем, что их хотят лишить законного права выбирать своего главу. В соцсетях района распространили информацию о том, что 19 июня в 17.00 в помещении кафе «Лондон» состоится собрание граждан, которые смогут высказаться по поводу сохранения выборов главы района. Выбор кафе со столь двусмысленным названием выглядит довольно странным. Однако это кафе, как пишут в местных соцсетях, оказалась единственным публичным местом в с.Бичура, которое может вместить большое количество жителей района.

 

Фото: Номер один

Теги
бичурский район Василий Смолин выборы Бурятия

Все новости

Боец ММА из Бурятии одержал победу на гран-при в Новосибирске
16.06.2024 в 15:34
В Лондоне решат судьбу Бичуры
16.06.2024 в 14:50
Доставка покоряет районы
16.06.2024 в 08:00
Виртуальный интим
16.06.2024 в 07:00
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил горожан с Днем города
15.06.2024 в 16:21
Житель Бурятии убил брата топором
15.06.2024 в 15:04
В Бурятии похоронили участника СВО
15.06.2024 в 14:48
В Бурятии продолжают разбираться с избиением школьницы
15.06.2024 в 13:58
Жители Улан-Удэ обеспокоены нашествием горностаевой моли
15.06.2024 в 13:40
В Улан-Удэ ищут хозяев потерявшегося козла
15.06.2024 в 13:08
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
Доставка покоряет районы
В Бурятии бизнес по доставке готовой еды и продуктов тестирует новые высоты
16.06.2024 в 08:00
Виртуальный интим
В чем смысл вебкам-индустрии и как она просочилась в Улан-Удэ
16.06.2024 в 07:00
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов поздравил горожан с Днем города

Спикер парламента принял участие в торжественном открытии Дня города-2024

15.06.2024 в 16:21
В Бурятии похоронили участника СВО

Боец погиб 16 мая

15.06.2024 в 14:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru