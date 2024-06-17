Общество 17.06.2024 в 10:26
«Проблема не несет угроз»
Управление капитального строительства прокомментировало ситуацию с «провальной» школой
Текст: Андрей Константинов
Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) прокомментировало ситуацию со школой в селе Гурульба, на территории которой образовались провалы.
«Провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных на прилегающей к школе территории. Данные провалы не влияют на безопасную эксплуатацию здания. На сегодняшний день конструктив здания находится в нормативном состоянии, и данная проблема не несет угроз. Сейчас составляется смета для выполнения работ по подсыпке и уплотнению мест провалов, а также восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой. Планируется, что до середины августа данные работы завершатся, и проблема будет устранена», - заявили в ведомстве.
В УКСе также отметили, что на сегодняшний день сотрудники, которые контролировали возведение школы и принимали объект, уже не работают в учреждении.
«Управление капитального строительства будет всячески содействовать и предоставлять всю необходимую информацию следственным органам», - сообщил официальный представитель ведомства.
Напомним, на проблему с провалами грунта в школе, построенной в Гурульбе пять лет назад, обратили внимание общественники из Народного фронта.
- Здание построили в русле старой реки. При привязке типового проекта, глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле это цифра оказалась в два раза меньше. Подрядчик «Стройинком» предупреждал об этом заказчика – Управление капитального строительства, но эти данные были проигнорированы. В итоге сейчас вокруг школы проваливается земля, разрушается асфальт, тротуары, и даже основание учебного заведения, - сообщали «фронтовики».
Проверкой данной информации уже занимается Следственный комитет Бурятии. В её рамках действиям (бездействию) должностных лиц Управления капитального строительства дадут правовую оценку. Ход проверки уже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных на прилегающей к школе территории. Данные провалы не влияют на безопасную эксплуатацию здания. На сегодняшний день конструктив здания находится в нормативном состоянии, и данная проблема не несет угроз. Сейчас составляется смета для выполнения работ по подсыпке и уплотнению мест провалов, а также восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой. Планируется, что до середины августа данные работы завершатся, и проблема будет устранена», - заявили в ведомстве.
В УКСе также отметили, что на сегодняшний день сотрудники, которые контролировали возведение школы и принимали объект, уже не работают в учреждении.
«Управление капитального строительства будет всячески содействовать и предоставлять всю необходимую информацию следственным органам», - сообщил официальный представитель ведомства.
Напомним, на проблему с провалами грунта в школе, построенной в Гурульбе пять лет назад, обратили внимание общественники из Народного фронта.
- Здание построили в русле старой реки. При привязке типового проекта, глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле это цифра оказалась в два раза меньше. Подрядчик «Стройинком» предупреждал об этом заказчика – Управление капитального строительства, но эти данные были проигнорированы. В итоге сейчас вокруг школы проваливается земля, разрушается асфальт, тротуары, и даже основание учебного заведения, - сообщали «фронтовики».
Проверкой данной информации уже занимается Следственный комитет Бурятии. В её рамках действиям (бездействию) должностных лиц Управления капитального строительства дадут правовую оценку. Ход проверки уже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Тегишкола строительство