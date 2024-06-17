Общество 17.06.2024 в 10:26

«Проблема не несет угроз»

Управление капитального строительства прокомментировало ситуацию с «провальной» школой
A- A+
Текст: Андрей Константинов
«Проблема не несет угроз»
Управление капитального строительства правительства Бурятии (УКС) прокомментировало ситуацию со школой в селе Гурульба, на территории которой образовались провалы.

«Провалы грунта возникли на участках сетей водоотведения, проложенных на прилегающей к школе территории. Данные провалы не влияют на безопасную эксплуатацию здания. На сегодняшний день конструктив здания находится в нормативном состоянии, и данная проблема не несет угроз. Сейчас составляется смета для выполнения работ по подсыпке и уплотнению мест провалов, а также восстановлению элементов благоустройства на площадке рядом со школой. Планируется, что до середины августа данные работы завершатся, и проблема будет устранена», - заявили в ведомстве.

В УКСе также отметили, что на сегодняшний день сотрудники, которые контролировали возведение школы и принимали объект, уже не работают в учреждении.

«Управление капитального строительства будет всячески содействовать и предоставлять всю необходимую информацию следственным органам», - сообщил официальный представитель ведомства.

Напомним, на проблему с провалами грунта в школе, построенной в Гурульбе пять лет назад, обратили внимание общественники из Народного фронта.

- Здание построили в русле старой реки. При привязке типового проекта, глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле это цифра оказалась в два раза меньше. Подрядчик «Стройинком» предупреждал об этом заказчика – Управление капитального строительства, но эти данные были проигнорированы. В итоге сейчас вокруг школы проваливается земля, разрушается асфальт, тротуары, и даже основание учебного заведения, - сообщали «фронтовики».

Проверкой данной информации уже занимается Следственный комитет Бурятии. В её рамках действиям (бездействию) должностных лиц Управления капитального строительства дадут правовую оценку. Ход проверки уже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
школа строительство

Все новости

В Бурятии прощаются с военным, погибшим на СВО более полугода назад
17.06.2024 в 11:16
Работодателям Бурятии компенсируют траты на охрану труда
17.06.2024 в 10:57
Девочка-подросток погибла в автоаварии в Бурятии
17.06.2024 в 10:48
В Улан-Удэ по улице Ербанова ремонтируют откосы
17.06.2024 в 10:39
«Проблема не несет угроз»
17.06.2024 в 10:26
Спасатели эвакуировали туристку в Тункинском районе
17.06.2024 в 10:25
Район в Бурятии сильно тряхнуло
17.06.2024 в 09:51
На трассе в Бурятии перевернулся минивэн
17.06.2024 в 09:38
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
17.06.2024 в 09:28
Житель Бурятии избил и задушил родственницу
17.06.2024 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
В Бурятии прощаются с военным, погибшим на СВО более полугода назад
За проявленную отвагу Жаргал Удаев награжден орденом Мужества посмертно
17.06.2024 в 11:16
Работодателям Бурятии компенсируют траты на охрану труда
Заявку на компенсацию расходов нужно подать до 1 августа
17.06.2024 в 10:57
В Улан-Удэ по улице Ербанова ремонтируют откосы
Туда установят такую же плитку, как на откосах на Элеваторе
17.06.2024 в 10:39
Изменения соцконтракта в 2024 году
Разберем основные моменты
17.06.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru