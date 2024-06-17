В Улан-Удэ по улице Ербанова ремонтируют откосы

Ремонт откосов на автомобильной развязке по ул. Ербанова идет по графику, сообщили в администрации города.

Строители уже демонтировали старую плитку на откосах, выполнили работы по нанесению выравнивающего слоя основания, а также разобрали тротуары. Сейчас идут работы по обустройству блоков, монтажу плитки на двух участках.









– Всего необходимо выполнить ремонт более 9000 квадратных метров откосов путепроводов. Работы идут по графику. По словам подрядчика, для оперативности строители приступят к монтажу плитки на третьей точке. В ходе строительных работ возникли вопросы с проектными решениями, выдали конструктивные предложения, – сказал заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев во время выездного совещания.

У города уже есть успешный опыт применения такой плитки на Элеваторе рядом с откосами. За четыре года службы она показала свою надежность и неприхотливость в обслуживании. Несмотря на снег, дождь она не потеряла цвет и сохранила свой внешний вид.

Ремонт завершится до конца августа.

Фото: администрация города Улан-Удэ