Общество 17.06.2024 в 10:39

В Улан-Удэ по улице Ербанова ремонтируют откосы

Туда установят такую же плитку, как на откосах на Элеваторе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ по улице Ербанова ремонтируют откосы

Ремонт откосов на автомобильной развязке по ул. Ербанова идет по графику, сообщили в администрации города.

Строители уже демонтировали старую плитку на откосах, выполнили работы по нанесению выравнивающего слоя основания, а также разобрали тротуары. Сейчас идут работы по обустройству блоков, монтажу плитки на двух участках.



– Всего необходимо выполнить ремонт более 9000 квадратных метров откосов путепроводов. Работы идут по графику. По словам подрядчика, для оперативности строители приступят к монтажу плитки на третьей точке. В ходе строительных работ возникли вопросы с проектными решениями, выдали конструктивные предложения, – сказал заммэра по развитию инфраструктуры города Сергей Гашев во время выездного совещания.

У города уже есть успешный опыт применения такой плитки на Элеваторе рядом с откосами. За четыре года службы она показала свою надежность и неприхотливость в обслуживании. Несмотря на снег, дождь она не потеряла цвет и сохранила свой внешний вид.

Ремонт завершится до конца августа.

 

Фото: администрация города Улан-Удэ

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