Общество 17.06.2024 в 10:57

Работодателям Бурятии компенсируют траты на охрану труда

Заявку на компенсацию расходов нужно подать до 1 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Работодателям Бурятии компенсируют траты на охрану труда

До 1 августа работодатели Бурятии могут подать заявку на компенсацию расходов на охрану труда. Заявки принимаются в отделении СФР по Бурятии.

- Работодатели могут возместить расходы, направленные на мероприятия по охране труда, за счет уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, - уточнили в социальном фонде Бурятии.

Объем средств, как правило, составляет 20% от страховых взносов, начисленных работодателями за предшествующий календарный год за вычетом расходов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Эта сумма может быть увеличена до 30%, если в план финансового обеспечения будет включено санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Работодатели могут возместить свои расходы по 16 различным мероприятиям, среди которых — проведение медицинских осмотров и санаторно-курортное лечение работников, приобретение средств индивидуальной защиты и аптечек для оказания первой помощи, обучение по охране труда и т.д. Главное условие — отсутствие задолженности по уплате страховых взносов. 

Отделение СФР по Бурятии принимает от работодателей заявление и документы на финансовое обеспечение с начала года и до 1 августа. Заявку можно подать на портале Госуслуг. 

Уточнить информацию можно в контакт-центре для страхователей: 8 (3012) 37-10-20 (по будням с 08.30 до 17.30, в пятницу до 16.15). 

Фото: Социальный фонд Бурятии

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