В Бурятии прощаются с военным, погибшим на СВО более полугода назад

Сегодня в селе Зун-Мурино Тункинского района прощаются с военнослужащим Жаргалом Удаевым. Он погиб в ходе спецоперации еще в начале ноября 2023 года.Как сообщил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», Жаргал Удаев родился 4 февраля 1980 года в селе Зун-Мурино. Во время учебы принимал активное участие в общественной жизни школы, хорошо пел и участвовал в художественной самодеятельности. Увлекался боксом, имел 1-й разряд, участвовал в районных и республиканских соревнованиях, неоднократно занимал призовые места.После окончания школы был призван в ряды Вооружённых сил РФ. В 2002 году вернулся домой и поступил в Тункинское ПУ-32, где получил специальность «тракторист и водитель категории В, С».После окончания учебы устроился в СПК «Зун-Муринский» механизатором в Шанайскую тракторную бригаду. С 2008 года работал в ООО «Золотой Восток Сибирь» в поселке Таксимо плотником, рамщиком на ремонтно-строительном участке. Также работал в ООО «Бурятзолото» на руднике Ирокинда плотником 3 разряда. С 2021 года трудился плотником в ООО «Сибвышкамонтаж».«Где бы не работал Жаргал, он всегда пользовался уважением среди коллег, очень ответственно подходил к любым вопросам и делам. Он был трудолюбивым, ответственным, общительным, имел много друзей», - рассказали в чате.24 июня 2023 года Жаргал Удаев заключил контракт и отправился в зону СВО. Погиб 5 ноября 2023 года. За проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Жаргала остались мать, сын, невестка и внук.Фото: «Тунка-инфо.24/7»