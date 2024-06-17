Общество 17.06.2024 в 11:16

В Бурятии прощаются с военным, погибшим на СВО более полугода назад

За проявленную отвагу Жаргал Удаев награжден орденом Мужества посмертно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прощаются с военным, погибшим на СВО более полугода назад
Сегодня в селе Зун-Мурино Тункинского района прощаются с военнослужащим Жаргалом Удаевым. Он погиб в ходе спецоперации еще в начале ноября 2023 года.

Как сообщил вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7», Жаргал Удаев родился 4 февраля 1980 года в селе Зун-Мурино. Во время учебы принимал активное участие в общественной жизни школы, хорошо пел и участвовал в художественной самодеятельности. Увлекался боксом, имел 1-й разряд, участвовал в районных и республиканских соревнованиях, неоднократно занимал призовые места.

После окончания школы был призван в ряды Вооружённых сил РФ. В 2002 году вернулся домой и поступил в Тункинское ПУ-32, где получил специальность «тракторист и водитель категории В, С».

После окончания учебы устроился в СПК «Зун-Муринский» механизатором в Шанайскую тракторную бригаду. С 2008 года работал в ООО «Золотой Восток Сибирь» в поселке Таксимо плотником, рамщиком на ремонтно-строительном участке. Также работал в ООО «Бурятзолото» на руднике Ирокинда плотником 3 разряда. С 2021 года трудился плотником в ООО «Сибвышкамонтаж».

«Где бы не работал Жаргал, он всегда пользовался уважением среди коллег, очень ответственно подходил к любым вопросам и делам. Он был трудолюбивым, ответственным, общительным, имел много друзей», - рассказали в чате.

24 июня 2023 года Жаргал Удаев заключил контракт и отправился в зону СВО. Погиб 5 ноября 2023 года. За проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга награжден орденом Мужества посмертно.

Дома у Жаргала остались мать, сын, невестка и внук.

Фото: «Тунка-инфо.24/7»
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